對此，吳宗憲向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「我們如果需要周轉的話，應該找銀行吧。」

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▲吳宗憲被爆出女兒為了幫他還債，賣掉內湖的別墅。（圖／記者吳翊緁）

憲哥親認「最聰明」 核心金流由她把關

原本不想靠爸 最後仍回歸接手事業

吳宗憲向《NOWNEWS今日新聞》表示：「我們如果需要周轉的話，應該找銀行吧。如果消息是真的我就算了，編故事我就不太愛，人家是換房子而且還算是小賺一點。」此外談到換房原因，吳宗憲則透露：「二女兒有2個小寶貝，他們當時把別墅電梯拆掉，要扛著2個小孩上下樓，所以想買個平面的房子。」

吳宗憲近年積極拓展副業版圖，卻屢傳財務壓力，如今再爆出憲哥最聰明的二女兒吳則含（Vivian）近期出售位於台北內湖的獨棟別墅，成交金額約6,150萬元，甚至低於市場行情，外界傳出此舉疑似為了協助父親事業周轉資金，引發關注。吳則含擁有海外學歷、精通多語，被吳宗憲公開認證為家中最聰明的小孩，據了解她目前擔任「容易文創」總經理，負責公司營運與財務管理，甚至傳出父親日常開支與資金流動，都需經由她處理與分配。根據《鏡週刊》報導，有知情人士透露，由於吳宗憲名下資產配置特殊，若有資金需求通常會由吳則含先行匯款至相關人員帳戶，再由對方提領現金交付，此種運作模式，也讓她成為家中實際掌控金流的重要角色。事實上，吳則含個性獨立，早年進入父親公司僅任職短短3個月便離開，轉而到外部企業從基層做起，不願被貼上「靠爸族」標籤，直到之後吳宗憲再度邀請她才回到家族企業，逐步接手核心業務。針對此次賣房，對外說法為因應家庭需求進行換屋，但在時間點與價格條件下，引發市場諸多聯想。不過對於賣房救副業的傳聞，