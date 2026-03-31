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世紀民生昨（30）日董事會通過高股利政策，以普通股每股面額新台幣0.5元計算，本次擬配發每股股利1.765元。其中包含現金股利每股 0.2元，以及盈餘轉增資配發股票股利每股1.565元；按面額換算，相當於每股無償配發3.13股，配股比例直衝313%。世紀民生*受惠於「鳳凰計畫 2.0」啟動，2025年稅後EPS高達5.59元，2026年前2月合併營收達8.33億元，繳出年增198.56%的成績單。展望未來，世紀民生*的營運重心將從過去的規模擴張，升級為「數據、技術與流量資產」的深度變現。在生技醫療版圖，旗下保健品牌「朝和生醫」表現極為亮眼，不僅成功推出業界首創的食用級外泌體「Eob686」，更積極拓展多元保健食品。隨著既有產業整合與通路體系逐步到位，公司透過電商、內容導購、直播與實體通路的全面整合，帶動外泌體與健康管理產品快速放量，形成高協同銷售網絡，進一步推升營收規模與市場能見度。同時，世紀民生* 正積極導入AI技術，強化「AI 營養師」的健康數據分析與精準個人化照護服務。更值得注意的是，公司將結合近期整併的數位金融資源「台保大聯盟」，串聯新零售資源，打造出與客戶具備極高黏著度的智慧健康管理平台。未來，集團將持續鎖定高齡健康、寵物照護與慢性病管理等龐大的長期需求市場。透過平台化與聯盟策略整合多元資源，推動集團穩步邁向 AI 驅動的大健康產業生態系，開啟新一輪成長動能。