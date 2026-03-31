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高雄市長陳其邁最新施政滿意度達83.8％，民進黨支持者對他的滿意度更高達99.2％，外界頻預測他下一步可能是到中央接任行政院長，不過，他本人昨（30）日被問到這件事時直呼：「會做好做滿」。根據山水民意公司29日公布的最新民調，陳其邁的施政滿意度來到83.8%，不滿意度僅11.9%。若以政黨取向作分析，民進黨支持者的滿意度高達99.2%，民眾黨支持者的滿意度來到66.3%，國民黨支持者的滿意度也有49.5%。針對如此高的民調成果，陳其邁昨拜會高雄市議會國民黨團時，黨團總召黃香菽也關心他「是否做好做滿？」，陳其邁秒答：「一定跟大家長相左右」，並強調他會做好做滿不懈怠，努力把工作做好，這是他當選連任時對市民的承諾；他會努力把市府各項工作全力落實，有些困難政策，也會趕快做出決定，另外有些工程收尾部分，如運動中心等，盼任期前完成。本次民調執行單位為山水民意研究股份有限公司；訪問對象為高雄市地區18歲以上民眾；抽樣方法以高雄市家戶電話為抽樣架構進行系統抽樣，並輔以尾2碼隨機處理。本次民調訪問日期為115年3月21日到115年3月25日；有效樣本：1074人；抽樣誤差在95%的信心水準下，約正負2.99 個百分點；加權方式依內政部公告資料進行性別、年齡、地區加權，以符合母體結構。