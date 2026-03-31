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日本眾議員暨日華議員懇談會會長古屋圭司，日前訪台並拜會總統賴清德，未料昨日中國以勾連台獨分裂勢力等理由制裁，凍結其在中國財產並禁止入境。行政院長卓榮泰今（31）日回應，這是一場國際笑話，正足以打破國民黨主席鄭麗文所說「全世界都奉行一中，堅持九二共識」。對於鄭麗文昨日證實或中共總書記習近平邀請赴中參訪，卓榮泰表示，黨務的部分不予評論，但是法律的規定還是必須再次提醒。陸委會已提醒，依照《兩岸人民關係條例》與種種規定，任何團體不得與對岸進行任何正式性的協議。卓榮泰說，鄭麗文也不得涉及與政府公權力相關的事項，這一點是每個中華民國國民必須謹守的法律規定。至於古屋圭司遭中國制裁，卓榮泰說，對於國際友人或國際人士，中國要進行制裁等，這是一場國際笑話，正足以打破鄭麗文所說「全世界都奉行一中，堅持九二共識」，那麼看日方對這件事情到底會不會有任何的反應，「覺得這是一場國際笑話而已」。