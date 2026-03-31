我是廣告 請繼續往下閱讀

張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》爆紅，連陶晶瑩都深陷其中，她在廣播節目中提到，現在都在淘寶上買張凌赫同款，還看到一個「張凌赫吸吸樂」，她嚇到直喊，「吸哪裡！」原來是一支吸管，上面有張凌赫嘟嘴的照片，只要喝水就會跟張凌赫的照片起到接吻的效果，就連肌肉抽卡陶晶瑩都已經預購。陶晶瑩在節目上暢聊《逐玉》，她說很多男網友都不懂《逐玉》在紅什麼，抱怨老婆已經走火入魔，不過陶晶瑩也是其中之一，她還爆料，「我都差點要在淘寶上買這個吸吸樂了，它寫『張凌赫吸吸樂』，我就嚇到想說吸哪裡，差點要去下單，我已經定了他的肌肉抽抽卡。」陶晶瑩誇讚導演曾慶傑，直呼導演愛不愛演員很重要，「你有沒有花時間看他各個角度，在什麼狀況下最好看。」她還笑說，身為觀眾，感覺導演花在張凌赫身上的時間，比花在女主角田曦薇身上還多。陶晶瑩有多愛《逐玉》，聽她分享細節就知道，她還提到樊長玉（田曦薇 飾）發現謝征（張凌赫 飾）真實身分時，一把被張凌赫抱上馬的鏡頭，「慢動作頭巾掉了，女主角頭髮散開，看到這已經覺得很美了，接下來拍男主角是一個仰角，有點皺眉，微生氣和心疼地往下看，那個威嚴跟帥，不得了。」講完直接猛拍手，讓一旁的膝關節聽了哭笑不得。