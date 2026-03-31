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▲吳宗憲（如圖）早年投資LED慘賠，因此賣掉阿爾法音樂，導致他與周杰倫至今未再同台過，（圖／記者林柏年攝）

一家四口原住豪宅 77坪空間仍急售

投資失利賠上億 LED慘賠、賣阿爾發仍難填洞

對此吳宗憲向《NOWNEWS今日新聞》表示：「我們如果需要周轉的話，應該找銀行吧。如果消息是真的我就算了，編故事我就不太愛，人家是換房子而且還算是小賺一點。」此外談到換房原因，吳宗憲則透露：「二女兒有2個小寶貝，他們當時把別墅電梯拆掉，要扛著2個小孩上下樓，所以想買個平面的房子。」

吳宗憲近年積極拓展副業版圖，事業觸角遍及多領域，但財務狀況始終話題不斷，近日更傳出二女兒吳則含（Vivian）近期急售台北內湖4層樓獨棟別墅，成交金額約6,150萬元，且價格低於市場行情，外界質疑此舉可能是為了協助父親調度資金、應付事業周轉，而吳宗憲過往財務問題再被翻出，當年他甚至賣掉擁有周杰倫的唱片公司「阿爾法音樂」，讓師徒至今未再同台過。根據《鏡週刊》報導，吳宗憲二女兒吳則含2021年與朱立倫外甥蔣豐蔚結婚，婚後育有一子一女，原本一家四口居住於該內湖別墅，房屋約77.4坪、4房2廳2衛，空間寬敞舒適，不過近期卻突然傳出出售消息，對外說法為「因小孩需求換房」，但時間點與價格條件仍引發市場諸多聯想。事實上，吳宗憲近年屢遭爆料財務吃緊，曾有網友指出他投資失利、負債高達數十億元，甚至傳出海外債主上門追討，對此他曾親自回應，痛批爆料為「網路謠言」，並強調自身財務狀況穩健，否認相關指控。回顧吳宗憲的商業布局，他早年投資LED產業失利，曾造成龐大虧損；此外也曾捲入相關財務風波，為填補資金缺口，他一度以約3億元出售曾簽下周杰倫的阿爾發音樂，但仍難完全補足虧損，當時一度面臨沉重還債壓力。此舉也讓周杰倫十分不解，師徒2人至今未再同台過。不過近日吳宗憲開演唱會，周杰倫有送上花籃，吳宗憲也在演唱會上高聲喊話周杰倫：「我超愛你的！」被視為破冰的第一步。在經歷低潮後，吳宗憲憑藉大量主持工作逐步償還債務，成功重回事業高峰，然而此次再傳女兒賣房疑似協助資金周轉，