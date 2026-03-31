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和平可以有理想，但是不能有幻想，和平應該是建立在堅實的實力、堅定的決心以及充分的準備，而不是把和平只建立在對中共領導人的善意上

中國國務院台辦主任宋濤昨日宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。針對鄭習會，陸委會主委邱垂正提出警告，中共併吞台灣的野心，不會因為台灣某個政黨或任何人互動改變。立院院會今日邀請行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並繼續備詢。針對鄭麗文4月將率團訪中，邱垂正會前受訪表示，當前台海局勢複雜敏感，中共持續對台灣的敵意是有增無減，中共對台的複合式施壓，仍然是步步進逼、極限施壓，在此時此刻，中國國民黨要前往中國大陸會見中共的領導人，陸委會要在這裡提醒、呼籲要守護中華民國國家主權尊嚴、保護台灣得來不易的自由民主生活方式，政府也會針對整個事態的發展緊密關注，並有效因應。邱垂正強調，中共消滅中華民國、併吞台灣的圖謀野心，或者是對岸所說的「歷史任務」，不會因為與台灣某個政黨或者是任何人的見面互動就可以改變，陸委會要提醒國民黨，不要落入中共的統戰分化陷阱，不要全盤接受他們的政治主張，以及接受中共的敘事，如此對內可能分化台灣的團結、動搖我們民心士氣，更是對國際社會傳遞錯誤訊息、誤導國際視聽。邱垂正表示，陸委會站在《兩岸條例》的主管機關，也呼籲任何團體未經政府授權，不得與對岸進行涉及政治性的協議，以及與政府公權力有關的事項。他最後強調，，這是是對台灣是最大的風險。針對鄭麗文表示「全世界都奉行一中政策、都不支持台獨」，並稱此行將為「人類和平」做出貢獻，邱垂正回應說，這完全呼應了中共對台的敘事跟主張，2019年1月2號「習五條」已經重新定義所謂的「九二共識」在中共眼中就是「兩岸同屬一中、共謀國家統一」，並統一在「一國兩制台灣方案」上。支持所謂的九二共識、一中原則以及一國兩制，就是中共「三位一體」的對台政策，裡面沒有中華民國生存的空間，呼籲國民黨必須要守護中華民國的主權尊嚴，維護台灣得來不易的自由民主生活方式。