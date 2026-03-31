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▲黃偉哲見證鮮饌國際有限公司與英國貿易商簽署合作備忘錄。(圖／南市府提供)

▲2026年英國國際食品飲料展台南館於首日開幕，黃偉哲率台南隊與到場來賓合影。(圖／南市府提供)

▲大林肯郡市長詹金斯大讚台南鳳梨香甜多汁。(圖／南市府提供)

2026年英國國際食品飲料展於3月30日至4月1日舉行，台南館於首日盛大開幕。台南市長黃偉哲率團與台南優質業者赴倫敦參展，藉由此全球性的食品展銷平台，向各國買主與通路業者推廣特色農漁產品。黃偉哲表示，台南業者將與英國在地通路商接觸，初步掌握英國市場需求，也期盼通過食品展平台整體帶動台南的食品和觀光產業，在英國再創佳績。同時，此次前進英國食品展對台南農特產品佈局海外有重大意義，黃偉哲此行也見證鮮饌國際有限公司與英國貿易商簽署合作備忘錄，期待透過英國市場讓台南的農漁產品走向全球。黃偉哲表示，台南首次組團到英國參與食品展，將有效提升台南品牌在英國的能見度，且為因應歐洲市場重視健康與有機的趨勢，主打水果及其加工品和水產品，都兼具保存與運輸便利性，他因此對參展廠商深具信心。姚金祥則提到，英國對台灣產品的興趣日增，繼去年台灣首次參展，今年有更多廠商與單位參展，而古都台南生產許多優質農產品，台南的參與更增進台英食品產業的交流與合作。不久前造訪台南的大林肯郡市長詹金斯亦到現場致意，她表示，她對台灣與台南在智慧城市及科技發展上的推動成果深感佩服，大林肯郡在農業生物科技領域亦具發展優勢，此次也有業者參展，期待未來雙方能拓展更多合作。她也對香甜多汁的台南鳳梨印象深刻。2026年英國國際食品飲料展台南館於首日開幕，除黃偉哲率台南隊參展外，包括駐英國台北代表處大使姚金祥、英國大林肯郡市長詹金斯、歐洲台灣商會聯合總會會長李欣恬、英國台灣商會會長戴翌軒、倫敦台貿中心主任陳建銘等來賓到場共襄盛舉。