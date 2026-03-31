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嘉義市29日下午2時許發生奪命車禍！嘉義市消防局一部救護車載送病患前往醫院救治途中，在新生路與公明路口紅燈鳴笛通過時，不慎撞擊33歲謝姓機車騎士，送醫搶救1小時後宣告不治。檢方於30日相驗後初步認定死因為意外，嘉義市消防局則強調當時出勤程序皆合乎規定，除將配合警方釐清肇事責任歸屬，也會持續關懷服勤人員並與死者家屬溝通協調。據《自由時報》報導，這起不幸的車禍意外發生於3月29日下午2時許，當時由林姓男子駕駛的救護車正載送患者前往聖馬爾定醫院，途中行經紅燈的新生路與公明路口時，雖有鳴笛但仍不慎與一名33歲的謝姓機車騎士發生碰撞，騎士遭撞後當場倒地失去生命跡象，2時43分被緊急送醫救治，最終在同日下午3時59分宣告不治。針對此起救護車事故，檢方於昨（30）日已完成相驗，初步認定謝男死因為意外所致。嘉義市消防局對此表示，事發當時救護車內共有兩名救護人員及一名病患，當天的出勤程序完全符合規定。至於關鍵的肇事責任歸屬，消防局強調，目前仍有待警方進一步調查與釐清。在後續處理方面，消防局也會關心、從旁協助當天服勤人員，與死者家屬再溝通。