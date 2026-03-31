隨著美國、以色列與伊朗的戰事邁入第二個月，美國國務院28日更新全球旅遊警示，上調中東大部分地區及周邊地區的風險預警等級，並將伊朗列為最高第4級「切勿前往」國家，提醒美國公民警惕特定國家可能的潛在風險。
根據美國之音報導，美國國務院28日更新全球旅行警示，指出當前軍事情勢升溫，使中東及周邊地區風險顯著增加。警示指出，支持伊朗的各類團體可能會針對美國在海外的其它利益目標，或針對身處世界各地的美國公民發動攻擊。
警示也特別提到，美國的各類外交設施，包括中東地區以外的設施，已成為攻擊目標。因此，警示敦促美國公民，特別是在中東地區的公民，務必提高警覺。
伊朗被列為第四級警示國家，即「切勿前往」地區。同樣被列入此最高警示等級的國家還包括：阿富汗、海地、伊拉克、利比亞、俄羅斯、索馬利亞、蘇丹、烏克蘭和葉門。
此外，多個海灣國家的警示等級也從第二級上調至第三級，包括沙烏地阿拉伯、巴林、科威特和阿曼。同樣被列為第三級警示的國家包括：以色列、阿拉伯聯合大公國、哥倫比亞、宏都拉斯、委內瑞拉、卡達和尼加拉瓜。
被列為第二級警示的國家包括：古巴、墨西哥、多明尼加共和國、法國、義大利、格陵蘭和英國。
美國國務院採用一套四級警示系統，旨在向美國旅客通報各地的風險評估狀況。第一級為最低級別，意為「採取常規預防措施」。第二級意為旅行者應提升警戒等級。第三級表明前往該國家或地區旅行存在「嚴重風險」，並建議旅行者「重新考慮行程」。第四級為最高級別警示，意為「切勿前往」，因當地存在危及生命的風險。
官員強調，旅行警示因國家而異，且局勢變化可能十分迅速，尤其是在受衝突影響的地區，因此旅客應密切注意最新動態。
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警示也特別提到，美國的各類外交設施，包括中東地區以外的設施，已成為攻擊目標。因此，警示敦促美國公民，特別是在中東地區的公民，務必提高警覺。
伊朗被列為第四級警示國家，即「切勿前往」地區。同樣被列入此最高警示等級的國家還包括：阿富汗、海地、伊拉克、利比亞、俄羅斯、索馬利亞、蘇丹、烏克蘭和葉門。
此外，多個海灣國家的警示等級也從第二級上調至第三級，包括沙烏地阿拉伯、巴林、科威特和阿曼。同樣被列為第三級警示的國家包括：以色列、阿拉伯聯合大公國、哥倫比亞、宏都拉斯、委內瑞拉、卡達和尼加拉瓜。
被列為第二級警示的國家包括：古巴、墨西哥、多明尼加共和國、法國、義大利、格陵蘭和英國。
美國國務院採用一套四級警示系統，旨在向美國旅客通報各地的風險評估狀況。第一級為最低級別，意為「採取常規預防措施」。第二級意為旅行者應提升警戒等級。第三級表明前往該國家或地區旅行存在「嚴重風險」，並建議旅行者「重新考慮行程」。第四級為最高級別警示，意為「切勿前往」，因當地存在危及生命的風險。
官員強調，旅行警示因國家而異，且局勢變化可能十分迅速，尤其是在受衝突影響的地區，因此旅客應密切注意最新動態。
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