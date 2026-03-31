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吳宗憲喊退休 鹿希派鬆口事業最後衝刺

▲吳宗憲（如圖）自稱因副業經營有成、生產工廠忙碌，演藝重心已大幅減至10%，計畫「華麗轉身」淡出演藝圈。（圖／記者吳翊緁）

吳宗憲動念封麥？演唱會脫口「最後終場」

綜藝天王吳宗憲闖蕩演藝圈多年，主持《我猜我猜我猜猜猜》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》帶給觀眾無限歡樂。而他這幾年頻頻喊退休，也慢慢放掉手上節目，演藝重心已大幅減至10%，似乎在為退休做準備。上周末吳宗憲舉辦《2026臭男人》演唱會，在社群上拋出震撼彈，語帶感慨表示：「這可能是最後終場了。」看似有意封麥讓粉絲不捨。吳宗憲不止一次透露想退休的心情，自稱因副業經營有成、生產工廠忙碌，演藝重心已大幅減至10%，計畫「華麗轉身」淡出演藝圈。兒子，鹿希派也透露看到姊姊們結婚生子後，明顯感受到他變成阿公「整個人有突然老掉的感覺」，但也投入更多時間鑽研未來規劃，鹿希派說：「他有點像最後衝刺，想再多留一些東西給我們。」喊「退休」喊了約10多年的憲哥，對演藝圈終究是放不下，先是和女兒吳姍儒的節目《小明星大跟班》收攤，接著《綜藝大熱門》宣布改成塊狀節目，錄影時間也縮短，看似已經過著半退休生活。上周末，吳宗憲在台北國際會議中心舉辦《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站，談到舉辦演唱會的初衷，他坦言並不是為了賺錢，而是希望回饋一路支持自己的歌迷。開唱前吳宗憲在社群平台語帶感慨寫下「這可能是最後終場了…」，似乎暗示將告別大型演唱會舞台，許多粉絲立刻湧入留言區表示不捨，希望還能看到憲哥精彩的演出。