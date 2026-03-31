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▲吳宗憲帶貨能力驚人，2.5小時能賣1200萬。（圖／東西文娛、星樂全球）

2.5小時狂賣1200萬 副業版圖驚人

庫存壓力浮現 轉向多平台清貨

吳宗憲近年積極轉戰副業市場，版圖橫跨健康食品、電商與直播帶貨，收入表面亮眼，但財務狀況仍不時傳出壓力，近日傳出他二女兒吳則含（Vivian）近期急售台北內湖獨棟別墅，成交價約6,150萬元，甚至低於行情。事實上吳宗憲近年副業大多表現穩定，甚至直播2.5小時就能賺1200萬，然而即便產品賣到爆仍就有隱患，其中最大的問題，就是庫存壓力。根據《鏡週刊》報導，吳則含2021年與蔣豐蔚結婚，婚後育有一子一女，一家四口原本居住於內湖4層樓別墅，總坪數77.4坪、格局寬敞。儘管對外說法為因孩子成長需求而換屋，但在遠低於市場行情，以及出售別墅的時機點，仍引發外界諸多揣測。事實上，吳宗憲副業經營能力不容小覷，透過直播帶貨與購物台操作，成功打造多項熱銷商品，以紅藜果膠為例，他曾創下2個半小時銷售破1,200萬元的紀錄，累積銷量更突破450萬包，帶動數十億元營收，他也不避諱坦言保健食品確實替自己帶來可觀收入。不過，高銷量背後也伴隨市場競爭與庫存問題。由於早期供不應求而擴大量產，導致後期庫存增加，加上市場同類產品快速湧現，競爭日益激烈，吳宗憲近來也積極拓展銷售通路，希望透過不同平台消化庫存，維持銷售動能。綜合來看，吳宗憲副業確實創造龐大現金流，但隨著事業規模擴張，資金調度壓力也同步增加。此次傳出女兒低價賣房，無論是否與資金周轉有關，都讓外界引發關注。而關於二女兒賣房是為了幫他周轉，對此吳宗憲向《NOWNEWS今日新聞》表示：「。」此外談到換房原因，吳宗憲則透露：「