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國民黨台中市長「姐弟之爭」今天將落幕，國民黨昨結束3天協調民調，今上午9時30分將拆封民調並宣布結果。藍委楊瓊瓔將親自到場，立法院副院長江啟臣則由於主持院會，將待院會結束時公開受訪；稍早10時結果出爐，最終江啟臣擊敗楊瓊瓔，贏得台中市長提名。楊瓊櫻在國民黨中央受訪時，大氣祝福江啟臣，稱類初選已經翻頁，她會將30年地方能量，化為助選能量。國民黨中央今上午9時30分拆封民調並宣布結果，最終由江啟臣勝選。上午10時，國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨台中市黨部主委蘇柏興和楊瓊瓔等人也一同踏入國民黨媒體中心宣布結果，楊瓊櫻說，這次類初選已經翻頁，台中更好的願景一直都在楊瓊瓔心中，他尊重民意跟結果，願意相信勝者就是提名人，敗者就是助選員，個人事小、台中事大，她會將30年地方能量，化為助選能量，守護幸福執政的台中。國民黨秘書長李乾龍表示，民調已經揭曉，大家秉持公平公正公開方式競爭，雖然競爭但和平，現在宣布結果，因為江啟臣主持院會不克出席，感謝楊瓊瓔蒞臨現場，根據協調結果，民調結果不對外宣布，但是是江啟臣勝出，也謝謝楊瓊瓔非常有風度。台中市長盧秀燕8年任期將在年底屆滿，外界原以為8年前民調險輸盧秀燕的江啟臣將順利接棒，沒想到資深藍委楊瓊瓔11月28日突宣布「我準備好了」，率先表態征戰台中，隨後江啟臣也跟進表態爭取黨內提名，台中「姐弟之爭」正式引爆。只不過江啟臣跟楊瓊瓔的協調過程，並不如外界預期順利，雙方對於採用何種內參機制、提名時程並沒有共識，最終導致破局，主持協調會議的國民黨副主席李乾龍更一度向媒體表示「血壓要高了」。國民黨最終採用類似8年前台中市長協調「類初選」，以內參全民調決定提名人選，電話民調時間原定不公開，但最終被楊瓊瓔在臉書公布是3月28日至30日，黨中央今早上午9時30分將拆封民調、統計作業會議，並在會後說明相關結果。