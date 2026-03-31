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洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯在今（31）日在賽前記者會中，談到了即將先發上場的佐佐木朗希。雖然佐佐木在熱身賽的四場出賽中，防禦率高達 5.58，表現相當掙扎，但羅伯斯總教練仍寄予厚望：「他已經走出了春訓期間的不穩定，進入了必須在正式比賽中拿出結果的階段。最重要的是積極進攻、妥善運用球種、提高投球效率，並身為先發投手盡可能拉長局數。」羅伯斯坦言：「說實話，他太過在意投球姿勢和機制了。如果在投球局數中一直思考這些，就無法專注於解決打者，結果導致用球數增加。」他強調：「現在是正式比賽，目的就是解決打者。希望他能專注於此。」儘管熱身賽數據不佳，羅伯斯仍給予正面評價：「重點在於穩定性與執行力。我和教練團討論過，整體評價是積極的。朗希本人也露出了笑容，這是個好預兆。」羅伯斯提到關於先發投手的職責：「我們需要他吃下局數，為了不給牛棚增加太多負擔，先發投手必須消化局數。我們有強大的打線支援，只要他不讓比賽提前崩盤就好。」羅伯斯認為：「投球節奏、讓打者揮棒、讓打者擊出球是非常重要的。他的球質非常優秀，只要配球正確，絕對能讓打者揮空。」他表示只要有效運用好球帶，就有能力壓制對手。羅伯茲表示正常投到90球是沒問題。至於退場的判斷基準，則會視情況而定：「是因保送而自亂陣腳，還是被打安打或運氣不好，判斷會有所不同。但我們會以贏球為目標，後方有長中繼準備著，牛棚戰力也很充足。」這暗示若投球內容不佳，也有可能提早換投。最後，羅伯茲提到佐佐木去年春天陷入低潮後，能在季後賽以救援投手身分復活的關鍵：「因為他沒有放棄。在球季中的低潮與身體狀況不佳時，他大可以就此結束賽季，但他選擇進入牛棚重新調整，為球隊做出貢獻。我非常信任他的這種態度。如果那時候他逃避了，現在對他的評價也會有所不同。」羅伯茲認為，正因為佐佐木朗希去年親自掙扎並克服了低潮，才能爭取到現在的開幕輪值席次。