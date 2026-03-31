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新冠BA.3.2變異株首度入境台灣

▲一名新加坡籍10歲女童，入境台灣時發燒進行採檢，確診新冠BA.3.2變異株。（示意圖／記者周淑萍攝）

新冠BA.3.2變異株症狀、特性

▲新冠BA.3.2變異株症狀包括咳嗽、發燒、疲勞等，重症高風險族群建議接種新冠疫苗。（圖／NOWNEWS資料照）

清明連假前後小心 多種病毒大亂鬥

台灣首度監測到「新冠BA.3.2變異株」。疾管署昨（30）日表示，一名新加坡籍10歲女童，入境時發燒採檢確診，目前已離境，未對社區造成影響，不過消息也讓民眾開始出現「新冠再流行」的疑慮，疾管署副署長林明誠指出，新冠BA.3.2變異株去年12月就被世界衛生組織列為重點觀察變異株，該名女童於3月14日來台旅遊，入境時出現38.5度發燒，經桃園國際機場檢疫人員攔檢後，自願提供唾液檢體，送驗後確認為BA.3.2。個案入境前14天皆在新加坡，兒科醫師黃紹基指出，，不過目前評估，BA.3.2的競爭力仍比不上現有的其他變異株。黃紹基說明，新冠BA.3.2變異株比較喜歡待在上呼吸道，不太愛往肺部跑，，現有疫苗對其重症保護仍有效，重症高風險族群建議接種新冠疫苗。過敏專科及兒科專科醫師王韋力接受《NOWNEWS》採訪則提及，，今年冬季和春季交替的時段，呼吸道病毒持續出現，不少人流感、新冠甚至交替確診，預期端午節天氣變熱後，整體疫情有望趨緩。王韋力也提醒，季節轉換的時段還沒結束，除了新冠、流感外，近期包括「腸病毒、腺病毒」的疫情也要多加留意；此外，門診因為「過敏、氣喘」掛號的患者相當多，