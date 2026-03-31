台灣首度監測到「新冠BA.3.2變異株」。疾管署昨（30）日表示，一名新加坡籍10歲女童，入境時發燒採檢確診，目前已離境，未對社區造成影響，不過消息也讓民眾開始出現「新冠再流行」的疑慮，醫師提醒，新變異株症狀變化不大，包括咳嗽、發燒等，不過近期季節轉換，許多人呼吸道較脆弱，加上清明連假到來，務必要特別留意身體症狀。
新冠BA.3.2變異株首度入境台灣
疾管署副署長林明誠指出，新冠BA.3.2變異株去年12月就被世界衛生組織列為重點觀察變異株，該名女童於3月14日來台旅遊，入境時出現38.5度發燒，經桃園國際機場檢疫人員攔檢後，自願提供唾液檢體，送驗後確認為BA.3.2。個案入境前14天皆在新加坡，來台停留至3月20日，活動範圍以台北市為主。
新冠BA.3.2變異株症狀、特性
兒科醫師黃紹基指出，新冠BA.3.2變異株目前評估是Omicron高度突變亞變種，具「免疫逃脫」特性，也就是「之前得過其他型別的新冠，還是會被感染」，不過目前評估，BA.3.2的競爭力仍比不上現有的其他變異株。
黃紹基說明，新冠BA.3.2變異株比較喜歡待在上呼吸道，不太愛往肺部跑，毒性或致死率不會高於其他Omicron變種，症狀也和之前的新冠相似，包括咳嗽、發燒、疲勞、頭痛、咽喉痛等，現有疫苗對其重症保護仍有效，重症高風險族群建議接種新冠疫苗。
清明連假前後小心 多種病毒大亂鬥
過敏專科及兒科專科醫師王韋力接受《NOWNEWS》採訪則提及，雖然新冠病毒出現新的變異株，不過就和流感會一直出現變異是類似情形，民眾無需過度恐慌，今年冬季和春季交替的時段，呼吸道病毒持續出現，不少人流感、新冠甚至交替確診，預期端午節天氣變熱後，整體疫情有望趨緩。
王韋力也提醒，季節轉換的時段還沒結束，除了新冠、流感外，近期包括「腸病毒、腺病毒」的疫情也要多加留意；此外，門診因為「過敏、氣喘」掛號的患者相當多，提醒這些本身就「有慢性鼻炎、氣管發炎」的族群，務必要保持充足睡眠、維持營養、充足運動，提防病毒入侵帶來的重症威脅。
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疾管署副署長林明誠指出，新冠BA.3.2變異株去年12月就被世界衛生組織列為重點觀察變異株，該名女童於3月14日來台旅遊，入境時出現38.5度發燒，經桃園國際機場檢疫人員攔檢後，自願提供唾液檢體，送驗後確認為BA.3.2。個案入境前14天皆在新加坡，來台停留至3月20日，活動範圍以台北市為主。
兒科醫師黃紹基指出，新冠BA.3.2變異株目前評估是Omicron高度突變亞變種，具「免疫逃脫」特性，也就是「之前得過其他型別的新冠，還是會被感染」，不過目前評估，BA.3.2的競爭力仍比不上現有的其他變異株。
黃紹基說明，新冠BA.3.2變異株比較喜歡待在上呼吸道，不太愛往肺部跑，毒性或致死率不會高於其他Omicron變種，症狀也和之前的新冠相似，包括咳嗽、發燒、疲勞、頭痛、咽喉痛等，現有疫苗對其重症保護仍有效，重症高風險族群建議接種新冠疫苗。
過敏專科及兒科專科醫師王韋力接受《NOWNEWS》採訪則提及，雖然新冠病毒出現新的變異株，不過就和流感會一直出現變異是類似情形，民眾無需過度恐慌，今年冬季和春季交替的時段，呼吸道病毒持續出現，不少人流感、新冠甚至交替確診，預期端午節天氣變熱後，整體疫情有望趨緩。
王韋力也提醒，季節轉換的時段還沒結束，除了新冠、流感外，近期包括「腸病毒、腺病毒」的疫情也要多加留意；此外，門診因為「過敏、氣喘」掛號的患者相當多，提醒這些本身就「有慢性鼻炎、氣管發炎」的族群，務必要保持充足睡眠、維持營養、充足運動，提防病毒入侵帶來的重症威脅。