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馬來西亞雪蘭莪州發生一起駭人死亡車禍，一輛轎車超車違規駛入對向車道，與摩托車迎面相撞，騎士當場被撞飛重摔致死。事故畫面在網路瘋傳，引發外界對危險駕駛的強烈關注。根據當地媒體《星洲日報》報導，事故發生於29日上午11時47分，地點位於雪蘭莪州巴生王城市政廳附近的拉也西路（Jalan Raya Barat）。從社群流傳的行車紀錄器畫面可見，一輛灰色轎車行駛時跨越雙白線違規超車，隨後試圖再超越前方另一輛車輛。就在此時，轎車與一輛沿路肩行駛的摩托車發生猛烈碰撞。強大撞擊力將騎士拋飛至半空，多次翻滾後重摔在一輛藍色轎車車頂，導致車頂凹陷、後擋風玻璃碎裂，現場一片狼藉，而肇事轎車也失控撞向路旁圍欄。事故發生當下，目擊者驚呼連連，並痛斥肇事司機魯莽駕駛、罔顧他人安全。另有影片顯示，涉事司機事後坐在路邊雙手合十，疑似向周圍人員求饒。醫護人員到場後證實，騎士因傷勢過重當場身亡，身份仍待確認。警方指出，涉案為一名20歲本地男子，已於案發後被逮捕，並自30日起延扣至4月2日協助調查。經檢測顯示，嫌犯對酒精與毒品均呈陽性反應。初步調查顯示其無犯罪前科，目前警方已向三名相關人士錄取口供。當局目前依據1987年陸路交通法令第44（1）條文（酒駕或毒駕）展開調查，一旦罪名成立，最高可判處15年監禁、罰款最高10萬令吉，並吊銷駕照至少10年。警方也呼籲駕駛人遵守交通規則，切勿心存僥倖，以免釀成無法挽回的悲劇。