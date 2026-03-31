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停車場內常發生擦撞、零件損壞或物品失竊等風險，但停車場多不負保管責任。富邦產險今（31）日宣布，攜手智慧停車平台USPACE上線「訂閱制停車險」服務，首度引進「停多久、保多久」的彈性計費模式，將停車險保障直接嵌入停車流程，車主駛離USPACE停車場時即可於USPACE APP一併結帳，透過碎片化保險的運用，實現全新的停車體驗，讓停車保障更完整。富邦產險指出，這次與USPACE跨界合作推出「訂閱制停車險」，針對停車情境量身打造，車主欲前往USPACE的自營停車場停車時，僅需於USPACE APP完成一次性授權與身分驗證，後續每次透過USPACE停車，即可自動啟動保險保障，保險費與停車費將一併於 APP完成結帳，無須額外投保流程，操作直覺且便利。訂閱制停車險依實際使用情境計費，共有以分計費的「時時保」與按月計費的「月月保」2種方案，車主第一次只要透過USPACE APP擇一方案約定完成，後續可於每次停車時享6大保障。以國產油車為例，投保「時時保」方案，停車第一小時保費8元起，「月月保」方案保費每月237元。至於保障範圍，均涵蓋零件、配件被竊損失險2萬元、車內個人物品被竊損失險3萬元、車窗玻璃及門鎖鑰匙損失險1萬元、特定事故代車費用險每日1000元(車對車碰撞以3日為限、失竊以30日為限，詳如保單條款)及特定事故限額車體損失險3萬元(自負額3000元)，協助車主有效降低停車期間的潛在財務風險，補足車主在停車期間的保障缺口，讓保險更貼近日常用車情境。富邦產險強調，透過低門檻、即時啟動的保險設計，讓保險服務自然融入停車場景，不僅提升用車安心感，也展現保險結合數位生活的更多可能，結合保險專業與科技應用，富邦產險持續攜手策略夥伴發展多元場景型保險服務。