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中國國務院台辦主任宋濤昨日宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。針對鄭習會，國防部長顧立雄表示，國防部立場是強化自我防衛，在整個印太地區不要成為成為集體嚇阻的破口。立院院會今日邀請行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並繼續備詢。顧立雄會前受訪，媒體詢問會不會希望鄭麗文見習近平表達共機不要頻繁擾台？顧立雄表示，他還是一再強調國防部的基本立場就是要強化自我防衛能力，在整個印太區域國家中，不要成為集體嚇阻的一個破口，要以「備戰」來達到「避戰」的目的，並以實力追求和平。針對美國參議員訪台，在軍購方面是否有提出特別的要求？顧立雄回應說，台美之間一直維持正常且穩定的安全合作關係，不管是川普政府的各級官員或是國會議員，都一再強調會協助台灣強化自我防衛能力，國防部會與美國國防部保持密切協調，也希望各項軍購項目都能按照計劃持續進行。媒體問針對《政府採購法》的大修，草案中新增了國安或機密採購的部分，若經上級機關核准，可以採取限制性招標或選擇性招標，但這被在野立委質疑是否會以國安為名來圖利廠商？顧立雄說，國防部對於機密採購的部分，非常重視機密的確保，所以會對參與相關機密採購的廠商進行安全調查，並要求針對機密文件的交付簽署保密切結，接下來也會利用各種稽核與監督手段，來強化防弊與採購的機制建立。針對台美合作生產的勁蜂四型無人機，未來是否有機會納入特別預算中的「20 萬架無人機」計畫？顧立雄說，該項目目前還在測試階段。等到通過測試之後，如果符合我們的作戰需求並完成相關程序，我們自然會將其納入相關的預算當中。藍營國防特別預算數字喬不攏，顧立雄強調行政院版本規劃的完整性，並呼籲各界能超越政黨，支持不打折的 1.25 兆元國防特別預算。