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▲跳水選手全紅嬋（右）近期接受訪問時表示，希望大家不要再罵她胖了，現在的她，一喝水就胖，也找不回跳水的身體感。（圖／翻攝自YouTube@是个人物）

帶著奧運金牌的光環，跳水天才少女全紅嬋迎來的不是無憂無慮的青春，而是殘酷的發育期噩夢與無孔不入的網路霸凌。面對身體不可控的變化，她無奈坦言自己現在的體質連喝水都會重，看著體重計不僅感到恐懼，更對外界嚴苛的身材審視感到深深的無力。面對無數酸民的指指點點，讓一向堅強的她也忍不住在鏡頭前懇求大眾：「我希望不要再罵我了。」全紅嬋近期接受《是个人物》專訪，回顧剛過去的2025年，她苦笑著用一個「牛」字來概括自己。看似調侃的評價背後，藏著她過去一年來最深沉的掙扎與痛苦。從賽場退下休息的她，面對的不僅是身體巨變需要重新適應，還有鋪天蓋地的網路輿論，以及對未來的巨大恐慌。全紅嬋本月28日才剛過完19歲生日，對許多女孩來說是綻放的年紀，但對全紅嬋而言，卻是一場與身體對抗的殘酷戰爭。奧運後的一段休息期，讓她的體重與身型發生了明顯變化。對於需要輕盈體態的跳水運動員來說，也是一大打擊。「我很看重自己的體重，因為別人老說我特別胖、特別重。」全紅嬋表示，現在看到體重計就害怕，甚至不敢穿短褲或裙子，只敢穿長袖遮掩，「我接受不了自己這麼胖了，可是我沒有辦法，我那時候喝水就重了，我沒有辦法。」即使每天嚴格控制飲食、餓到崩潰，體重依然難以掉下，讓全紅嬋充滿挫折。體重的變化直接影響了競技狀態，也摧毀了她的自信，「感覺動作變化挺大的，有時候站上去就覺得很恐懼，感覺過不了那一關。」全紅嬋表示，那是一種對於失去控制的害怕，有時明明是要翻三週半，站上去卻覺得只能翻兩週半，甚至會有一種「摔下去會特別疼」的恐慌感，「那幾個月，全都是靠著肌肉記憶在跳了。」成名的代價放大了她的身材焦慮，也剝奪了她的自由。一個玩具、一個舉動都能輕易衝上熱搜，隨之而來的往往是兩極化的評論。更讓她心痛的，是這股力量波及到了她的家人和朋友。「攻擊我一個人還好，盡量不要攻擊我家裡人和我身邊的朋友。」全紅嬋表示，為了保護朋友，她甚至開始刻意保持距離，這讓本就渴望陪伴的她感到更加孤獨。「我總覺得離他們越來越遠了，我也怕外界說他們。」她表示，成年後的她，連想要給人一個簡單的擁抱，都要顧慮「大姑娘要懂禮節」、「男女授受不親」的社會眼光。「我最近最快樂的時候，是抽到了一個隱藏版的盲盒，是一隻我喜歡的綠色小烏龜。」全紅嬋說自己喜歡烏龜，是因為牠們很緩慢，「我希望我的時間多一點，我不想那麼快長大。」對於未來，18 歲的全紅嬋還沒有確切的答案。「走一步看一步吧，做好當下的自己，想做什麼就去做就好了。」