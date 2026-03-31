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▲納豆曾投資過烤肉店和手搖飲品牌，然而都以失敗收場。（圖／摘自納豆臉書）

綜藝天王吳宗憲的二女兒傳出賣掉手頭房產變現6000萬元，引發外界聯想是否為幫父親籌措生意上的周轉金。對此，吳宗憲第一時間出面闢謠，解釋女兒賣房純粹是為了換房規劃。投資有賺有賠，《NOWnews今日新聞》整理出演藝圈藝人慘交千萬學費的案例，包括徐乃麟曾被說是「副業殺手」，董至成開什麼倒什麼、納豆從風光到黯然收場，就連曾國城在推出「曾拌麵」以前，也賠過4000萬，如今則靠拌麵產業年收破億。徐乃麟（乃哥）曾被封為「副業殺手」，他投資過包括紅酒、董月花奶茶、蛋塔、搬家公司、壽司店等至少9種事業。然而最後多半以關門大吉收場，累計賠損金額高達8000多萬元。讓乃哥一度灰心直呼：「以後再也不會投資，要全心把節目做好！」所幸近年他看準乾拌麵商機，推出「輸不起拌麵」，才終於在商場上一雪前恥，成功翻身。除了乃哥，曾國城在投資路上也吃過不少虧，在「曾拌麵」大紅大紫之前，他曾開過餐廳、夜店、傳播公司，幾乎投資什麼賠什麼，損失估計超過4000萬元！最慘時甚至負債累累，但他沒放棄，花費數年研發，才造就了現在年營收破億的曾拌麵，還曾被美國知名美食部落客評選為「全球十大最好吃泡麵」。2024年底營業額突破億元，他還大方為近30位員工發放總額高達300萬的年終獎金。董至成在副業路上也走得十分艱辛。過去他曾開過蛋塔店、董月花奶鋪、紅酒餐廳、火鍋店，卻全部都失敗，賠錢超過千萬他還曾投資拉麵店，全盛時期與連鎖品牌合作，但後來因經營權、分潤及市場變遷等問題，最後也是以撤資、收攤告場，損失數百萬元，而目前他將重心轉往直播電商。納豆曾是演藝圈的副業王，全盛時期旗下的燒肉店「滋滋咕嚕」與手搖飲「良辰吉時」分店遍布全台。然而好景不常，隨著管理漏洞、食安風波以及租金壓力接踵而來，納豆的餐飲王國在短時間內崩解，所有店鋪陸續歇業。