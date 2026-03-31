115 學年度考生最緊張的時刻到了！大學甄選入學委員會與技專招聯會於今（31）日正式公告個人申請及四技申請第一階段篩選結果。考生最關心的 115學測一階放榜資訊已同步上傳，本篇為您整理「普大、科大」雙軌查榜入口、二階重要時程，以及落榜後轉戰分科測驗的應變懶人包。
【3/31 查榜 3 大重點摘要】
115 個人申請一階放榜時間！大學放榜查詢入口與校系代碼查詢
根據大學甄選入學委員會公告，今日（31日）上午 9 時起，考生即可憑身分證與考區進行 一階查詢。今年共有 64 所大學、2,206 個學系參與招生，總名額達 5 萬 450 個，其中包含熱門的資安組（130名），以及原住民（3,106名）、願景計畫（543名）、離島（241名）等外加名額。若想快速查榜，建議考生先備齊 大學校系代碼，以便在以下系統中精準核對：
📍一階篩選查榜 3 大直達門神
科大一階放榜別跑錯棚！查榜官網「不互通」 技專招聯會才是正解
除了普通大學，許多高中生也會同步參與 科大申請（四技）。但要特別注意，這兩者的查榜入口「完全不互通」。大學甄選委員會 僅負責一般大學的一階篩選；若要查詢科大一階放榜結果，必須前往「技專校院招生委員會聯合會」官網（上午 10 點公告）。
雖然兩者公告時間接近，但系統完全獨立。提醒同時參與個人申請與科大管道的考生，務必分別登入兩個不同的作業系統確認結果，以免因跑錯網站而遺漏資訊，甚至錯過後續重要的二階繳費與資料上傳期限。
📍官方正確代碼查詢管道
如果今日 一階放榜 遺憾「六校全墨」，請先別灰心。考生應儘速調整心態轉向分科測驗。根據大考中心公告，115 學年度分科測驗將於 7 月 12 日（日）及 7 月 13 日（一） 舉行。（7/7 公布考場）
專家建議，由於學測成績在分科測驗中仍有部分採計參考價值，考生應立即評估自己的弱勢學科進行衝刺，在接下來的一百天內全力補強。
2026 個人申請二階攻略：審查資料上傳與面試準備重點
過篩後的考生，接下來將面臨關鍵的二階甄試。考生須在規定時間內上傳「學習歷程檔案」並繳納甄試費用。專家提醒，二階重點在於展現對該 校系代碼 對應領域的熱忱，並在面試中發揮學測期間累積的知識厚度。趁著 3 月 31 日放榜後的熱度，趕快整理好資料，邁向大學生活最後一哩路。
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- 何時查： 今日上午 9:00 起，憑身分證與考區上網查詢。
- 下一步： 通過者請準備 4-5 月二階資料上傳與面試。
- 備案： 若不幸「六校全墨」，應立即鎖定 7/12-7/13 分科測驗。
|重要事項
|關鍵日期
|備註
|一階篩選公告
|3月31日（二）
|上午 9:00 起查詢
|二階資料上傳
|4月中下旬起
|依各校系規定日期
|二階甄試日期
|5月19日 - 6月1日
|期間內各校自行辦理
|分科測驗考試
|7月12日、7月13日
|大學入學最後衝刺
|統一分發結果
|6月11日
|最後錄取名單公告
根據大學甄選入學委員會公告，今日（31日）上午 9 時起，考生即可憑身分證與考區進行 一階查詢。今年共有 64 所大學、2,206 個學系參與招生，總名額達 5 萬 450 個，其中包含熱門的資安組（130名），以及原住民（3,106名）、願景計畫（543名）、離島（241名）等外加名額。若想快速查榜，建議考生先備齊 大學校系代碼，以便在以下系統中精準核對：
📍一階篩選查榜 3 大直達門神
- 甄選委員會官網： [大學甄選入學委員會首頁]
- 快速查詢系統： 輸入准考證號碼即可得知 6 個志願過篩狀況。
- 交叉查榜系統： 了解競爭對手重複錄取情況，預判二階錄取機率。
- 一般大學（個人申請）： 大學甄選委員會－校系分則查詢系統
除了普通大學，許多高中生也會同步參與 科大申請（四技）。但要特別注意，這兩者的查榜入口「完全不互通」。大學甄選委員會 僅負責一般大學的一階篩選；若要查詢科大一階放榜結果，必須前往「技專校院招生委員會聯合會」官網（上午 10 點公告）。
雖然兩者公告時間接近，但系統完全獨立。提醒同時參與個人申請與科大管道的考生，務必分別登入兩個不同的作業系統確認結果，以免因跑錯網站而遺漏資訊，甚至錯過後續重要的二階繳費與資料上傳期限。
📍官方正確代碼查詢管道
- 科技大學（四技申請）： 技專校院招生委員會－簡章查詢系統
如果今日 一階放榜 遺憾「六校全墨」，請先別灰心。考生應儘速調整心態轉向分科測驗。根據大考中心公告，115 學年度分科測驗將於 7 月 12 日（日）及 7 月 13 日（一） 舉行。（7/7 公布考場）
專家建議，由於學測成績在分科測驗中仍有部分採計參考價值，考生應立即評估自己的弱勢學科進行衝刺，在接下來的一百天內全力補強。
過篩後的考生，接下來將面臨關鍵的二階甄試。考生須在規定時間內上傳「學習歷程檔案」並繳納甄試費用。專家提醒，二階重點在於展現對該 校系代碼 對應領域的熱忱，並在面試中發揮學測期間累積的知識厚度。趁著 3 月 31 日放榜後的熱度，趕快整理好資料，邁向大學生活最後一哩路。