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▲那位意外「掉牙」的佳麗，雖然沒能擠進前五，但意外成為全場最有記憶點的人物之一。（圖／翻攝自臉書）

泰國選美圈再掀話題！今年決賽不只比顏值與台風，竟還傳出有佳麗在賽事中發生「掉牙」意外，讓網友忍不住直呼「這也太戲劇化了吧？」不過話題再多，最終冠軍仍由實力派選手拿下，結果也大致符合外界預期。根據《美聯社》報導，2026年泰國萬國小姐（Miss Grand Thailand）總決賽於3月28日晚間登場，在MGI Hall盛大舉行，場地位於Bravo BKK6樓。這場年度選美盛事同樣走華麗高規格路線，吸引大批粉絲與媒體關注。最終由春武里府代表寧．帕塔瑪．吉薩瓦（Ning Pathama Jitsawat）成功奪冠，儘管賽前爭議不斷，她仍穩住表現摘下后冠，並戴上價值120萬泰銖（約新台幣100萬元）的「The Evolution」皇冠，正式成為第14位冠軍得主。其他名次方面，第1名由武里南府代表帕娜莎雅．安潔莉卡．德馬格（Panassaya Angelica DeMaagd）拿下，第2名為普吉府代表伊琳．納布蘇（Ilin Nabsuk），第3名是沙拉武里府的帕普瑞．納塔吉塔．克德坎奇羅（Phaprae Nattakitta Kerdkanchiroj），第4名則由素可泰府代表諾伊．納魯蒙．查勒姆羅克（Noey Naruemon Chaloemroek）獲得。至於賽場上的突發插曲，即有佳麗疑似在過程中發生掉牙狀況，雖未影響整體流程，但仍成為網友熱議焦點。不少人好奇該名選手最終名次，甚至開玩笑表示「掉牙也太拚了」，也有人認為臨場狀況更考驗選手心理素質。隨著賽事落幕，新科冠軍寧．帕塔瑪．吉薩瓦（Ning Pathama Jitsawat）接下來將代表泰國出戰年底於印度舉行的國際賽。至於那位意外「掉牙」的佳麗，雖然沒能擠進前五，但意外成為全場最有記憶點的人物之一，也讓今年比賽多了一點讓人有印象的戲劇效果。