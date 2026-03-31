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▲袁艾菲（如圖）2008年自節目《大學生了沒》出道，姣好外型與率真性格爆紅。（圖／翻攝自袁艾菲臉書）

▲袁艾菲（如圖）與老公結婚8年多，一邊磨合一邊恩愛。（圖／翻攝自袁艾菲臉書）

41歲女星袁艾菲2008年自節目《大學生了沒》出道，2018年與老公余岱宗（老魚）步入禮堂，近年來鮮少活躍螢光幕前，充實個人生活，昨（30）日她於社群IG發文，透露與老公處理情緒的方式不盡相同，當對方脫口一句「沒興趣」又難過又憤怒，袁艾菲想抒發情緒，同時仍想替老公著想，反覆來回就像是在互相傷害，「我好像沒有辦法做到無條件的愛自己跟愛別人，我還是會因為沒有得到回報而覺得很不平衡。」袁艾菲還原最近一次和老公爭吵過程，向對方表明陪同參加活動，怎料對方雖說可以載她去，卻直言自己對該活動「完全沒有興趣」，袁艾菲聽此頓時難過不已，「因為其實有很多次類似的狀況發生，就算他沒有開口我也從來沒有拒絕他。」認為儘管沒興趣，仍不會直潑冷水。對於老公的心直口快，袁艾菲理解雙方處理情緒方式不同，仍不禁感到難過：「為什麼他都不會像我對他那樣對我呢？為什麼我常常真心的對待別人，可是總沒有受到相同的回報？」於此同時，她也一邊糾結著，「誰規定一定要對對方付出百分之百，對方也要回饋你百分之百？」袁艾菲自認在關係中能感知對方的需求與情緒，「我一直在這樣子的生活著，所以當我同等的沒有感覺到被照顧感受時，久而久之就會覺得異常地憤怒。」接著，袁艾菲意識到自己似乎過度將期待壓在對方身上，卻忘了如何在照顧他人之前，線照顧自己，進而陷入無止盡內耗。袁艾菲形容，氣對方也在氣自己，「在這個狀況重視自己的另一面，不就是傷害別人嗎？我也在了解跟學習中，但是真的好難！我好像沒有辦法做到無條件的愛自己跟愛別人，我還是會因為沒有得到回報而覺得很不平衡，這種神性真的太偉大⋯⋯」語氣間心疼夫妻間的摩擦。