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電影《哈利波特》即將推出影集版，在電影中飾演「跩哥馬份」走紅的男星湯姆費爾頓（Tom Felton）近來登上Josh Horowitz的YouTube節目，透露自己有主動聯繫飾演新版馬份的童星洛克斯普瑞特（Lox Pratt），不過湯姆費爾頓說，自己不想給太多建議，只是告訴他有需要都可以隨時提問，並提醒他記得多拍一些照片，還有多偷一點道具，「那些以後會超值錢！」相當有趣。湯姆費爾頓在電影《哈利波特》中飾演「跩哥馬份」走紅，聊到影集版的童星們，他表示已經將自己的電話與住址，寫給飾演新版馬份的洛克斯普瑞特父母，並且告訴他，「有需要，我隨時都在。」湯姆費爾頓坦言，當初在拍《哈利波特》時，是創造一個不存在的世界，但現在的影集版是要復刻當年，壓力自然非同小可，而此時最不想做的，就是給任何意見，因為這是屬於演員自己的旅程，他還提醒洛克斯普瑞特，「多拍一點照片，多偷一點道具，那些以後會超值錢！」把主持人笑翻。