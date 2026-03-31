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韓國導演金昌民吃飯被打死 外界過5個月才知道

金昌民介紹 辛苦多年才被韓國影壇看見

韓國導演金昌民去年過世，同年11月遺屬將器官捐贈救了4人，本是美事一樁，但近日媒體揭露，金昌民其實是在吃豬排飯途中被打到腦死，而嫌犯聲押遭駁回，令遺囑痛喊：「害死我兒子的加害者，卻還能自由在街上活動！」因為太氣憤所以告知媒體，並揭露施暴者不只一人，死亡真相過了5個月外界才知道。金昌民家屬透露，兒子有自閉症傾向，去年10月20日那天想吃豬排，就陪他去九里市一間24小時的餐廳吃飯，途中因為噪音問題跟別桌客人發生口角，最後直接打起來，金昌民被對方一拳打倒在地，過了1小時才送醫；於去年11月7日被判定腦死，器官捐贈拯救4人，最終於首爾江東聖心醫院離世。當時警察拘留一名施暴男嫌，但檢方要求「補充調查」後退回申請，之後警方依照遺屬要求與檢方補查內容，以傷害致死罪名對2人再次申請拘留，結果地方法院竟以「有固定住所且無滅證之虞」駁回拘留令，警方最終在上週以不拘留狀態，將案件移送檢方。遺屬向《韓聯社》痛批：「事發地附近就有大型醫院，但送醫延誤1小時，錯過黃金救援時間，而且明明有多名嫌犯，最初卻只對1人申請拘留，之後才追加2人，結果還被駁回，整個調查拖了好幾個月，根本失職。」事情至今過了5個月，遺屬難過表示：「害死我兒子的加害者，卻還能自由在街上活動。」同時感嘆金昌民在電影圈辛苦多年，好不容易開始被看見，真的太遺憾。金昌民1985年出生，學歷只有高中，2013年以電影《諜影殺機》的道具組進入影壇，之後參與《獄火重生：金昌洙》、《毒梟》、《魔女首部曲：誕生》、《如果雨之後》、《烈火救援》等作品的美術團隊。他2016年也曾執導電影《無人的女兒海媛》，並以此作拿下警察人權影展的導演獎。他還創作《鍋爐》、《回信》等作品，其中《回信》原定今年在全州國際短片影展與首爾漢江國際影展放映，但他因不滿影展對受邀導演的待遇問題，發起撤片抵制，最終成為遺作，劇本也被擺放在靈堂遺照前。遺屬則表示：「他長年在電影圈打基礎，直到過世前才終於被肯定，還有很多已完成但未發表的劇本，真的非常可惜。想到留下來的孩子，心都碎了。」金導演所屬教會的牧師則表示：「他是個即使自己辛苦，也想幫助他人的溫暖的人，是一個對任何人都付出100%的正直朋友。」