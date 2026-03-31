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心腎關聯密切 醫：腎功能下降恐增心血管風險

許多人以為糖尿病只要把血糖控制好就安全，卻忽略長期高血糖可能同時侵蝕心臟與腎臟。一名罹患糖尿病多年的62歲病患，原本自認血糖控制得當，但如廁後才發現馬桶的「泡泡尿」久久不散，且散步開始感到胸悶等，經過社區篩檢，醫師診斷才發現是心血管有輕微阻塞。隨著現代飲食精緻化與生活壓力增加，「糖心腎症候群」正悄然威脅國人健康。許多患者直到出現泡泡尿、活動後容易喘或胸悶等症狀，才驚覺問題已經擴及多個器官。一名患有糖尿病多年的62歲伯伯平時自認血糖控制，直到最近如廁後發現，馬桶裡的「泡泡尿」久久不散，且日常散步開始感到胸悶、稍微走動就喘不過氣。原以為只是老了、體力差，直到參與社區篩檢，經醫師診斷才驚覺，不僅是早期的微量白蛋白尿，連心血管都已出現輕微阻塞。亞東醫院新陳代謝科醫師賴蕙萍說，「長期高血糖就像把器官泡在糖水裡，會逐步侵蝕全身血管與器官功能。」醫師提到，糖尿病並非單一器官的疾病，而是一種全身性的代謝疾病，長期高血糖會造成血管慢性發炎與硬化，進而影響心臟、腎臟、眼睛及神經等多個器官功能。賴蕙萍指出，病友不應僅滿足於血糖數值的達標，控糖的真正目的在於「預防心臟與腎臟的嚴重併發症」。臨床上常見許多病人血糖控制尚可，卻忽略血壓、血脂與腎功能追蹤。糖尿病照護不應只在診間進行，應延伸至日常生活與社區健康管理，透過規律服藥、飲食控制、運動習慣建立以及早期篩檢，才能在併發症發生前建立完整的防護網。亞東醫院心臟血管內科醫師黃繼正說，心臟與腎臟之間關係密切，彼此會互相影響。當腎臟功能下降，體內多餘水分與毒素排不出去，心臟就必須更費力工作，久而久之就會增加心血管疾病風險。黃繼正指出，透過尿糖與尿蛋白等檢查，往往可以提早發現心臟與腎臟的潛在問題。亞東醫院腎臟內科醫師鄭佳芸則提醒，日常生活中最重要的護腎方式就是控制血壓與飲食，「高血壓與高血糖是造成腎臟衰竭最常見的原因。」落實低鹽、低糖飲食，並攝取優質蛋白與原型食物，在日常生活中保護腎臟，延長腎臟健康壽命。