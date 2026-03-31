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▲74歲的王文洋花邊新聞不斷，據說追女孩子很有一套。（圖／英國在台辦事處臉書）

▲王文洋曾送過宋女這支鑲鑽的名錶。（圖／翻攝自Franck Muller官網）

74歲宏仁集團總裁王文洋身價千億，近日他被拍到和一名小自己54歲的女大生約會，大談「爺孫戀」引發外界關注。而過去曾和王文洋交往過的宋姓女子就透露，王文洋追人很有一套，不僅談吐幽默風趣，送禮也不手軟，曾在宋女生日時送過要價84萬元的名錶、愛馬仕柏金包，更曾為了獎勵宋女，遞上卡地亞經典Love戒指，讓宋女淪陷。據《鏡週刊》報導，宋女曾和王文洋維持5年的包養、交往關係，兩人去年也因小孩的問題對簿公堂。宋女當時受訪時透露，王文洋不僅出入有名車接送，還會帶她去高檔餐廳，點餐只需要說「一樣」，他愛吃的餐點就會被依序端上桌，豪奢排場讓宋女為之動心。除此之外，王文洋對宋女也出手大方，經常送她奢侈品。宋女說自己有次生日，王文洋送了她一只鑲鑽手錶；據悉，該手錶出瑞士獨立製錶名廠Franck Muller，鑲在上面的鑽石總重1.92克拉，錶盤還有手工繪製的牡丹圖案，定價要新台幣84萬5千元。另一次生日，王文洋則送給她愛馬仕柏金包，也要新台幣數10萬元。其他禮物還包含卡地亞經典Love戒指，宋女表示這是因為王文洋某次提出特殊需求，她滿足王文洋後，才收到的禮物。從宋女的描述中，不難看出王文洋出手大方，很懂得自己的多金優勢，也難怪身邊從不缺女伴。而王文洋與現任新歡、20歲女大生據說已交往半年，女方個性安靜內斂、外型氣質耐看，和王文洋在百貨公司美食街約會被拍，兩人雖然話不多，但互動自然。王文洋也已帶著女大生跟其他王家人吃飯，地位似乎比王文洋過往的緋聞女友高出許多。針對爺孫戀一事，王文洋則透過公司發言人表態「私人領域不做回應。」