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40歲爺孫戀轟動演藝圈 李坤城病逝林靖恩狀況不佳

▲李坤城（左）與林靖恩（右）因相差40歲的「爺孫戀」轟動一時，戀情從2013年公開後爭議不斷。（圖／林靖恩臉書）

太太早知外遇 千葉真一傳戀上小54歲女大生

▲千葉真一（左）2015年時傳出與小54歲的女大生相戀，根據日媒報導，他的太太早知道他外遇，多次提離婚遭拒絕。（圖／翻攝新田真劍佑IG）

喜翔認愛嫩妹 自爆女方爸爸年紀比他小

▲喜翔（如圖）與小36歲的女大生Jessy於2015年認愛。他曾坦言對方父母年紀比自己還小。（圖／記者葉政勳攝）

74歲的宏仁集團總裁王文洋最近又傳出新戀情，根據週刊報導對象是年僅20歲的女大生，相差54歲的「爺孫戀」引發外界關注，年齡差難以超越。《NOWNEWS今日新聞》盤點演藝圈中幾對知名「爺孫戀」，除了已故李坤城與林靖恩鬧得沸沸揚揚，日本男星千葉真一更傳出外遇22歲女大生，一度掀起輿論。李坤城與林靖恩因相差40歲的「爺孫戀」轟動一時，戀情從2013年公開後爭議不斷。2023年李坤城因大腸癌病逝，林靖恩繼承房產後火速賣出，並傳出一系列脫序行為，包括破壞飯店、竊盜、偷吃外送炸醬麵等，還被目擊流落街頭，狀況引人擔憂。曾演出《玩命關頭3：東京甩尾》的日本男星千葉真一，2015年時傳出與小54歲的女大生相戀。根據日媒報導，千葉真一的太太早知道他外遇，多次提離婚遭拒絕，直到2016年元旦才出面證實已經離婚！不過，千葉真一與女大生的戀情維持了2年就協議分手，女方隨後與其他男子閃婚，但婚姻只維持半年。之後女大生重回千葉真一懷抱，兩人多次被目擊在東京銀座約會，引來眾人關注；2021年千葉真一因肺炎病逝，享壽82歲。美國男星丹尼斯奎德（Dennis Quaid）因演出電影《天生一對》、《明天過後》走紅，歷經3次離婚後，秘戀小39歲博士女友，並且修成正果。婚後夫妻倆不避諱公開放閃，在2021年一起開了電影公司。演員喜翔與小36歲的女大生Jessy結緣，兩人於2015年認愛，戀情維持了3年。提到這段關係最尷尬的莫過於面對女方家長時，喜翔曾坦言對方父母年紀比自己還小，見面時雙方尷尬對坐5小時，出現無話可談的窘境。