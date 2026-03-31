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印尼旅遊熱點再爆爭議！多名旅客近日控訴，在入境峇淡島（Batam）時，竟遭移民官員明目張膽索取「通關費」，甚至被威脅「不付錢就無法入境」，相關經歷在網路上掀起熱議，也讓不少人直呼不敢再去。根據新加坡媒體《8視界新聞網》報導，事件曝光後迅速引發關注，有網友在社群平台留言表示，類似情況早在1990年代就存在，且多年來幾乎未曾改善。一名網友回憶，1999年首次前往時就被提醒要在護照內夾錢，否則恐被帶進辦公室「處理」，最終仍難逃付費。另有旅客指出，2012年曾被索取約200新元（約新台幣4,540元），讓他決定「此生不再踏入該國」。還有人分享，曾被帶入辦公室後遭要求支付高達500新元（約新台幣11,350元），若拒絕就直接被禁止入境，且對象多集中在持東南亞國家協會（ASEAN）國家護照的旅客。除了社群平台，許多遊客也在Tripadvisor等旅遊評論網站揭露類似經歷，指出官員常以各種名義收費，金額從數十元到數百元不等。一名菲律賓籍旅客分享，她與家人從新加坡前往峇淡島旅遊時，竟被指控入境目的不單純，並被要求支付150新元（約新台幣3,405元）作為「過境罰金」，最終因害怕而妥協付款。也有旅客表示，去年帶父母出遊時，即便簽證仍有效，仍遭多名官員與警察聯手索賄，每人被要求支付100美元（約新台幣3,200元），整個過程被形容為「一場精心設計的騙局」，讓人感到無助又憤怒。面對輿論壓力，印尼移民局峇淡島負責人卡里斯瑪．魯克馬納（Kharisma Rukmana）已出面表示，當局已啟動內部調查，強調對非法收費「零容忍」。未來若查證屬實，將依法嚴懲違規人員。不過此事件也再度提醒旅客，出國旅遊時仍須提高警覺，避免落入灰色地帶的勒索陷阱。峇淡島位於印尼北部，隸屬廖內群島省，緊鄰新加坡的南方，距離僅約20公里。這裡被稱為「小峇里島」或「新加坡的後花園」，從新加坡樟宜機場附近或市區的碼頭搭乘渡輪，僅需約40至60分鐘即可抵達。