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▲「螢幕上的毛」貼圖組，一組貼圖可以騙好幾年。（圖／翻攝官網）

愚人節整人訊息直接複製貼上

4月1日愚人節將至，不少人已開始準備各種「無傷大雅」的整人招式，其中又以LINE、Instagram等社群平台的假通知最受歡迎。只要複製幾段常見提示文字，甚至搭配一張看似正在讀取的假畫面，就能讓朋友誤以為自己被標記、收到新訊息，或是有未接來電，成功製造一波白緊張。以下也整理出近期網友常用的幾種愚人節整人訊息，明天就能用看看。近年愚人節整人方式越來越偏向「低成本、高成功率」，只要透過聊天視窗、私訊內容或限時動態畫面，就能讓對方瞬間上鉤。像是「有人在限時動態提及你」、「正在輸入訊息……」、「1則新訊息」、「未接來電」等字樣，因為與平常使用社群平台時看到的提示十分相似，往往最容易讓人信以為真。另外，LINE貼圖螢幕上有毛貼圖組」這類實體或視覺錯位的方式，讓對方誤以為手機螢幕上真的有頭髮不自覺一直用手去撥，同樣相當有戲。1. 「在他的限時動態中提及了你」2. 「正在輸入訊息…… 」3.「 ▶︎ 相片 」4. 「2則新訊息 」5. 「▶︎ ıı||ıı|ıı|ı|ıı|ı||ıı0:15」6．「⋯⋯顯示更多」7「📞未接來電」