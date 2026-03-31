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國民黨主席鄭麗文接受中共總書記習近平邀請，4月7日至12日將率團訪中，引起外界關注。對此，行政院長卓榮泰今（31）日直言，選在台灣言論自由日當天出訪，是挑動國內神經；他也提到，若國民黨帶著一中、帶著九二共識而去，那註定這場談判，對台灣是不會有利的。行政院會今天進行施政總質詢，綠委邱議瑩在質詢時關切國民黨主席鄭麗文將於4月7日率團訪問中國，卻選在敏感時機、立院要處理軍購案時刻。對此，卓榮泰回應，黨的事務不宜多說，但牽扯到國安、國家、法律，必須要提醒任何時間去對岸進行交涉，都要依《兩岸關係條例》，但何時是由兩個黨談好的，「4月7日在台灣是言論自由日，卻去言論不自由國家，這是對方安排的，明顯挑動國內神經」。邱議瑩質疑，在這時刻，要求國民黨公開透明應該很合理，卓榮泰說，無論任何人或團體，都不得與對岸進行正式性的協議。邱議瑩憂心，若他們把門關起來，怎會知道他們談了什麼？會不會把立法院拿到的機密資料全數奉獻給中國？陸委會是否掌握這些資訊？陸委會主委邱垂正說，院長也提到，任何團體赴中國參訪，若沒有政府的授權，不能與中國進行涉及政治性的協議，以及與政府相關公權力的事項，違反者，會違反兩岸條例第五條之一處罰，若嚴重，情節嚴重的話，有五年以下的有期徒刑。邱垂正提到，呼籲中國國民黨赴中國，一定要注意不要落入中國統戰分化的陷阱，一方是破壞台灣團結、動搖民心士氣，二方面是向國際社會傳遞錯誤的訊息，誤導國際社會，這對台灣的生存發展影響甚巨。卓榮泰說，從歷次相關的調查當中，在台灣的國人，都不會贊成所謂的九二共識，是成為大家的共識，也沒有全世界都奉行「一中」，「若帶著一中，帶著九二而去，那註定這場談判，對台灣是不會有利的」，