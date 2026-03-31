京華城案一審於3月26日宣判後，依《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》規定，台北地方法院須於5日內公開相關影像。北院今（31）日上午10時正式將法庭言詞辯論及宣判過程影片上網，開放民眾檢視檢辯雙方攻防與審判長宣示判決內容，成為法庭公播制度上路以來首例。不過，疑因同時湧入大量觀看人潮，官網一度出現壅塞、畫面停滯情形，部分民眾轉往北院刑事庭YouTube頻道觀看。
本案在審理期間即曾引發「法庭直播」爭議。立法院於去年6月三讀修正《法院組織法》部分條文，並於10月16日施行，明定涉及重大公共利益或社會矚目案件，法院得依職權或依聲請公開播送辯論及裁判宣示。不過在2025年12月辯論程序前，柯文哲曾聲請全程「同步直播」開庭過程，遭合議庭駁回。法院最終依現行《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》，裁定僅於宣判後公開播放，且範圍限於事實及法律辯論與判決宣示，不包含證據提示及被告最後陳述。攝影角度則採「法官視角」，由法檯後方朝被告席及旁聽席拍攝。
回顧辯論過程，公訴檢察官於2025年12月歷時8天的言詞辯論中指出，威京集團主席沈慶京為取得京華城案最大容積率，藉由接近當時競選市長的柯文哲，在市府決策過程中獲得放行，進而取得鉅額不法利益。檢方認為，柯文哲透過對市府公務員的指示及相關金流紀錄，已構成護航開發案並收受對價，並批其將案件政治化，「清白不是廉價口號」。檢察官廖彥鈞更引用《動物農莊》比喻，指京華城案在審查上「比其他開發案更平等」。
對此，柯文哲於同月16日答辯時全盤否認，指控檢察官如同「網軍」，以片段資訊拼湊敘事，甚至與媒體形成特定輿論。他逐一說明檢方所指的會面與公文往來，並強調210萬元政治獻金並非賄款，相關金流紀錄亦遭誤解，直言檢方「不是在辦案，而是在寫小說」。柯文哲並提及羈押期間父親辭世的經歷，表示將持續提醒自己「當權者的手不要伸進司法」。
台北地院一審判決認定，柯文哲涉犯違背職務收受賄賂罪判處13年徒刑、褫奪公權6年，另就公益侵占2罪分別判處2年及3年6月，背信罪判處2年6月，合併執行17年徒刑、褫奪公權6年，並宣告沒收犯罪所得1260萬元，另與李文宗連帶沒收827萬1095元。其餘被告亦分別遭判處不等刑度，僅吳順民及張志澄獲判無罪，全案仍可上訴。
宣判當日，柯文哲出庭聽判時神情平穩，未見明顯情緒波動，其他被告及旁聽席亦未出現明顯騷動。隨著法庭公播影片上線，外界得以首次完整檢視重大矚目案件的審理過程，也使檢辯攻防與法院心證更為公開透明。
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回顧辯論過程，公訴檢察官於2025年12月歷時8天的言詞辯論中指出，威京集團主席沈慶京為取得京華城案最大容積率，藉由接近當時競選市長的柯文哲，在市府決策過程中獲得放行，進而取得鉅額不法利益。檢方認為，柯文哲透過對市府公務員的指示及相關金流紀錄，已構成護航開發案並收受對價，並批其將案件政治化，「清白不是廉價口號」。檢察官廖彥鈞更引用《動物農莊》比喻，指京華城案在審查上「比其他開發案更平等」。
對此，柯文哲於同月16日答辯時全盤否認，指控檢察官如同「網軍」，以片段資訊拼湊敘事，甚至與媒體形成特定輿論。他逐一說明檢方所指的會面與公文往來，並強調210萬元政治獻金並非賄款，相關金流紀錄亦遭誤解，直言檢方「不是在辦案，而是在寫小說」。柯文哲並提及羈押期間父親辭世的經歷，表示將持續提醒自己「當權者的手不要伸進司法」。
台北地院一審判決認定，柯文哲涉犯違背職務收受賄賂罪判處13年徒刑、褫奪公權6年，另就公益侵占2罪分別判處2年及3年6月，背信罪判處2年6月，合併執行17年徒刑、褫奪公權6年，並宣告沒收犯罪所得1260萬元，另與李文宗連帶沒收827萬1095元。其餘被告亦分別遭判處不等刑度，僅吳順民及張志澄獲判無罪，全案仍可上訴。
宣判當日，柯文哲出庭聽判時神情平穩，未見明顯情緒波動，其他被告及旁聽席亦未出現明顯騷動。隨著法庭公播影片上線，外界得以首次完整檢視重大矚目案件的審理過程，也使檢辯攻防與法院心證更為公開透明。
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