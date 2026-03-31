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中共中央台灣工作辦公室主任宋濤昨（30）日上午正式宣布，總書記習近平歡迎並邀請國民黨主席鄭麗文率團，於4月7日至12日赴江蘇、上海、北京參觀訪問，這也意味著「鄭習會」確定舉行，相關發展掀起國內外高度關注。對此，新黨台北市議員侯漢廷狠酸，又來了，綠營立刻痛批「分化台灣」、「弱化國人團結」，他更引用謝長廷金句回嗆反擊。侯漢廷表示，鄭麗文去，難道是邀請解放軍登陸？還是要把台積電搬研發中心搬過去？還是要讓中國對台灣課15%關稅？還是要向中國購買數千億的產品然後拿不到貨？還是要吃中國的萊豬？啊，抱歉，中國人吃不到萊豬。美國的萊豬中國不讓進口，可憐當初民進黨騙台灣人吃萊豬可加入CPTPP至今毫無下文。「面對綠營膝反射的反對，很簡單。」侯漢廷指出，請問當初賴清德、陳菊、謝長廷赴中是不是也在「分化台灣」、「弱化國人團結」？民進黨一堆高官民代親友，去對岸經商賺人民幣，是不是分化台灣、弱化國人團結？綠營赴中是發財，藍白赴中是賣台，抹紅把戲20年，綠營人民幣爽賺。另外，侯漢廷提到，什麼是民進黨口中的「國人團結？」非得支持民進黨，才是團結？不准跟共產黨交流才是團結？民進黨自己就違反！民進黨主張台獨，這不是弱化國人對中華民國的團結？民進黨搞大罷免、稱反對為雜質，不是分化團結？侯漢廷更引用謝長廷2012年祭祖曾說：「擔心與中國接觸被統戰、被併吞，這種想法很不健康、很負面。」答案很簡單，2024年當選的賴清德政權，在台灣內部製造敵人、撕裂社會，才是在分化台灣和弱化國人團結於中華民國！