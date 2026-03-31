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國民黨台中市長初選的姊弟之爭今天揭曉，立法院副院長江啟臣將代表國民黨出戰民進黨提名的立委何欣純。台中市長盧秀燕表示，初選結束就是勝選的開始，江啟臣與楊瓊瓔在競爭過程中保持君子之爭，她非常敬佩楊瓊瓔委員展現絕佳的運動家精神、政治家風範，未來她們都會是最佳助選員。下屆台中市長選舉，國民黨由誰出馬一直懸而未決，江啟臣與楊瓊瓔的「姊弟之爭」持續124天，多次協調卻沒結論，最終黨中央定調由民調決定人選。3天的民調昨晚結束，今（31）日上午9點半在黨中央開啟彌封，宣布由江啟臣勝出。盧秀燕上午列席市議會前受訪，她表示江啟臣與楊瓊瓔都是非常資深且優秀的民意代表，雖然都堅持要初選，但一再保證過程一定是君子之爭，也說到做到了，所以今天有圓滿的結果。盧秀燕恭喜江啟臣勝出，未來任重道遠，也敬佩楊瓊瓔展現絕佳運動家精神、政治家風範，且在結果揭曉後立即表態，表示會全力成為最佳助選員、輔選江啟臣。盧秀燕說，「初選剛結束，就是勝選的開始，我們都會是最佳助選員」。她強調初選只過程，更重要的是大選，接下來大家一定要團結、努力爭取市民支持，贏得最後的勝選。