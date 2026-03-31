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新加坡材料科學界傳來震撼消息，最受關注的科學家之一拉馬克里希納（Seeram Ramakrishna）宣布離開新加坡國立大學（National University of Singapore），加入中國清華大學（Tsinghua University）擔任「傑出講座教授」（Distinguished Chair Professor），開啟新的科研篇章。綜合外國媒體報導，這位印度裔材料專家被《麻省理工科技評論中國版》稱為「電紡之父」，自1996年加入新加坡國立大學以來，幾乎三十年期間擔任過多個領導職務，包括2008至2012年的研究策略副校長。他在清華大學的任命於本週正式對外公布，將加入機械工程系，專注於先進材料與電紡技術研究。拉馬克里希納以電紡技術聞名，這項利用高壓將聚合物溶液或熔體製成超細纖維的技術，廣泛應用於工業及實驗室領域，如空氣過濾器生產。他的團隊更將電紡設備小型化，使其在無外部電源的緊急情況下也能使用。在科研成果上，拉馬克里希納發表超過2,000篇同行評審論文，被引用次數超過22萬次，成為新加坡最具引用的科學家。他曾獲湯森路透（Thomson Reuters）評選為「全球最具影響力思想家」，並自2014年起連續入選Clarivate「高被引研究者」。此外，他是英國皇家工程院（Royal Academy of Engineering）、新加坡工程院及印度國家工程院院士。近年，他的研究重點包括提升可穿戴柔性設備的可靠性、開發資料中心專用納米材料，以及解決量產技術瓶頸。2023年他當選中國工程院外籍院士，2024年獲中國政府友誼獎（Chinese Government Friendship Award），是中國對外專家最高榮譽之一。拉馬克里希納的跨國科研動向，再次凸顯亞太地區在先進材料與高科技領域的競爭格局。新加坡科研界失去這位重量級學者，也讓全球學術圈持續關注他在清華大學的新計畫與創新成果。