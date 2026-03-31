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民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲，因涉入京華城與政治獻金等4大案，一審遭重判有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨29日下午號召支持者「上凱道，討公道」，主張要找回司法公平正義，並宣稱現場湧入8萬人、線上觀看突破10萬人，聲勢浩大。對此，民進黨台北市議員簡舒培狠酸，把小草當零知草人，能比柯文哲更厚顏無恥的，果然只有被判刑的柯文哲。簡舒培指出，柯文哲才因公益侵佔6734萬被判刑，結果辦集會竟還在募款，真把支持者當零知草人？最諷刺的是，柯文哲YouTube直播這場挺貪污集會時，竟然還置頂留言「歡迎捐款支持台灣民眾黨」，好像怕人家不知道，柯文哲之所以被判刑，就是因為捐給民眾黨的錢，被他挪為私用。簡舒培痛批，犯罪被判刑還喊著自己沒錯、辦集會來鼓吹仇恨，原以為這已經突破人類道德底線了，沒想到柯文哲竟然還不忘繼續跟小草募款，真的把小草當零知草人嗎？能比柯文哲更厚顏無恥的，果然只有被判刑的柯文哲。簡舒培進一步說明，柯文哲之所以會因為侵佔民眾黨政治獻金600萬被判刑，最關鍵的原因之一，就是因為邱佩琳在法庭上證實，曾代為轉交包括謝國樑母親、文華東方董事長林命群、信義房屋創辦人周俊吉太太3人所捐贈各200萬元現金，而柯文哲並未將這3筆政治獻金存入民眾黨政治獻金專戶，也未依法申報。「照理說，民眾黨應該恨透邱佩琳了吧？」簡舒培續指，結果呢，在這場民眾黨辦的挺貪污大會上，邱佩琳不只上台，還帶頭喊「阿北加油」！她很酸，聽說縱火犯都會回到現場欣賞自己的傑作，但回到現場還大聲嚷嚷、接受喝采的，倒是第一次看到。