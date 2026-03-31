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台大學生會昨日舉行學生會長罷免案投票，結果以433票同意、63票反對通過罷免，而會長陳柏承成為台大學生會首次被罷免的會長。根據罷免理由書，會長被指溝通不透明，更包含無視經費的發雞排事件等。台大學生會長罷免門檻包含同意票超過361票，昨日投票結果出爐，罷免通過，成為台大學生會38年首次。根據台大學生會選委會的罷免公報內容中「罷免理由書」指出，會長一職，負有統籌學生會行政運作、協調內部組織，並對外代表全體學生的職責，但會長在履行上述職責過程，陸續發生多項具體情形，已實際影響學生會之行政運作、內部協調及對外代表功能。理由書主要有三項指控，包含職務履行延宕與交接缺失的事實、發雞排事件：規避立法權監督與決策程序瑕疵、組織內部治理與行政管理的失當。去年網路上一名自稱大氣系學生，預測台北市連放兩天颱風假，若預測失準會發送300份雞排、100杯珍奶，但卻沒實現；隨後台大學生會則在社群發文說，針對「台大待改善事項或建議」留言累積超過500 則，將向學代會提交預算提案，待審議通過後，將統一發放500份雞排。理由書中批評，陳柏承已經被多次提醒經費有限，仍堅持發布活動計畫。再者，陳沒有和有審議預算權責的學代會妥善溝通，開出空頭支票，將輿論壓力轉嫁到學代會上。隨後更於在交流版被學代質疑後，質疑學代會本會期先前通過亦由學生會所提出的另一筆預算的合理性，顯無權力分立的概念。陳柏承在答辯書表示，知道自己強勢立場，勢必會招來仇恨，但這就是堅持公義必要的代價，更容易被當作抹黑的對象。他也細數上任後成果，包含舍監案、移民署違法入校抓人事件等，更提到「我誠心希望，在 3/30 的選舉後，能夠讓我繼續有這個榮幸，在我的位置上以微薄之力爭取公平正義。」