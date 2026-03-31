日前 Sony 官方宣佈 PlayStation 5 系列將在2026年4月2日近期全球價格調漲，一台 PS5 Pro 要價近3萬元，引起玩家熱議，但悲報可能不僅如此，遊戲產業分析專家表示，有鑒於國際情勢、記憶體飆漲等背景，PS 下一代遊戲主機，也就是傳聞中2027至2028上市的 PS6，售價飆破3萬元新台幣，將是可預期的未來。
Sony 指出，4月2日起，PS5 系列將進行調漲，以美國市場的最新定價為例，標準版 PS5 價格調漲100美元，從原先的 549.99 美元來到 649.99 美元，PS5 Pro 更是大漲150美元，新售價達899.99美元。PlayStation Portal 漲幅最為驚人，價格由199.99美元提升至249.99美元，漲幅高達25%。
據國外權威電子遊戲媒體 GamesRadar+ 報導，紐約大學教授兼遊戲產業研究員范德魯南（Joost van Dreunen）說明，PS5 這波漲價，無非是受到川普混亂的關稅政策，加上2026年年初記憶體、NAND 等零組件成本飆升80%至90%，AI 搜刮記憶體、中東局勢惡化的大環境下，這波漲價潮毫不意外。
遊戲產業諮詢公司 Kantan Games 執行長托托（Serkan Toto）則直言，這波 PS5 漲價釋出一種強烈訊號，也就是未來 PS6 價格會持續飆高，一台賣到999美元（約29900新台幣）甚至更貴，都不是不可能。
范德魯南也強調，對遊戲商來說，遊戲本身的銷售才是主要獲利方式，因此通常會傾向不調整主機價格，但在國際情勢嚴峻的發展下，預估下一代遊戲主機硬體，可能會比目前這一代高出50%。
雖然台灣 SIET 尚未正式公開 PS5 系列主機新價格，但若以現行價格漲50%來算，台灣光碟版主機將從17580元漲到23470元，數位版主機也會從14580元，漲到逼近兩萬元，Pro 系列更是要價36420元。
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遊戲產業諮詢公司 Kantan Games 執行長托托（Serkan Toto）則直言，這波 PS5 漲價釋出一種強烈訊號，也就是未來 PS6 價格會持續飆高，一台賣到999美元（約29900新台幣）甚至更貴，都不是不可能。
雖然台灣 SIET 尚未正式公開 PS5 系列主機新價格，但若以現行價格漲50%來算，台灣光碟版主機將從17580元漲到23470元，數位版主機也會從14580元，漲到逼近兩萬元，Pro 系列更是要價36420元。