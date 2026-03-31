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▲BLACKPINK成員Lisa確定要在拉斯維加斯凱薩宮酒店（Caesars Palace）的「羅馬競技場」挑戰駐場演出。（圖／IG@lalalalisa_m）

Lisa宣布在拉斯維加斯駐場演出 是K-POP史上第一位

BLACKPINK成員Lisa不斷突破自己創紀錄，繼2023年9月參加法國巴黎瘋馬夜總會「瘋馬秀」歌舞表演之後，今（31）日也宣布，將挑戰出道以來首次的駐場演出，確定11月13日至28日這15天期間，在拉斯維加斯凱薩宮酒店（Caesars Palace）的「羅馬競技場」舉辦《Viva La Lisa》，也成為K-POP首位挑戰駐場演出的歌手。根據美國媒體報導，Lisa將於11月13日至28日期間，在拉斯維加斯凱薩宮酒店的「羅馬競技場」舉辦《Viva La Lisa》演出。門票將透過Ticketmaster販售，4月1日至19日開放事前登記，完成登記者可於22日參與優先購票，一般售票則從23日全面開賣。「駐場演出」跟一般巡演不一樣，不用到處飛城市，而是固定待在同一個地方連開多場表演，觀眾反而要專程飛去看。這類型的演出通常由駐場歌手負責，也就是大家常說的駐唱，過去幾乎都是全球一線巨星才有機會站上這種舞台，包含席琳狄翁、愛黛兒等等，也因此被視為地位跟市場號召力的象徵。近年Lisa不只專注音樂，也持續橫跨戲劇領域，2023年推出首張個人正規專輯《ALTER EGO》，BLACKPINK去年也透過迷你專輯《DEADLINE》回歸，她更參演HBO影集《白蓮花大飯店》展開演員身分，接下來還將公開與《最後的海女們》導演蘇基姆合作的個人紀錄片。Lisa為BLACKPINK泰國籍成員，自2016年出道後，團體與個人活動雙線並行，她在2021年推出的個人單曲《LALISA》首週銷量突破73萬張，至今仍是K-POP女性SOLO歌手的最高紀錄之一。