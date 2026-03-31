我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲日前遭一審判刑合計17年，外界關注他是否還能選總統，甚至何時服刑？對此，《鏡週刊》今（31）日揭露，由於柯文哲涉嫌挪用眾望基金會資金，犯下二審就定讞的背信罪，預估最快明年初宣判，而柯文哲若遭判刑就得入監服刑。另外，除京華城案外，柯文哲還涉及其他5大弊案，包括北士科、魚果市場、南港轉運站BOT、台智光及等案，以及妻子陳佩琪利用ATM存款的財產來源不明罪，北檢正持續偵辦中。即使部分案件最終未必成案，但柯文哲面臨多案交織的壓力，恐將失去社會信任。京華城案一審遭判17年，柯文哲堅稱沒有貪污、不會屈服，《鏡週刊》今指出，法院判刑的關鍵證據之一為台北市政府的內部資料，包括柯文哲的詳細會客行程，以及一份政風專案報告，內容清楚還原京華城容積獎勵的決策過程。該政風報告顯示，京華城不適用都市計畫既有規定，卻仍透過《都市計畫法》第24條修正細部計畫，創設專屬的20%容積獎勵，並以「準用」或「類推適用」都更容獎制度方式強行套用。該報告認為，此舉不僅屬台北市首例個案處理，亦未評估城市整體容受能力與公共利益，且新增獎勵項目「缺乏法律具體明確授權，恐有違法律保留原則」，此內容並獲合議庭法官認同，成為判刑的關鍵。京華城案外，柯文哲也另有5大案纏身，分別為：北士科、魚果市場、南港轉運站BOT、台智光，以及財產來源不明罪。根據《鏡週刊》報導，北士科招商案原定產業類別為生技醫療，但後續政策調整，放寬限制，最終由新光人壽取得地上權經營權，引發外界質疑是否存在量身訂作或圖利特定企業情形？第一果菜及萬大魚類批發市場改建案則疑似涉及招標條件調整，或標案流向安排。至於南港轉運站BOT案，《鏡週刊》再指，由於過程中被質疑工程進度延宕、投資條件寬鬆及招標金額偏低，可能造成公部門利益損失，檢方已介入對此調查。台智光案則涉及北市府長期合約與費用結構問題，金額龐大且影響深遠。最後，財產來源不明罪和陳佩琪相關帳戶的現金流動、保險箱內財物來源，以及是否與政治獻金或其他案件資金流相關，都是檢方調查的重點。