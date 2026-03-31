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經貿辦副總談判代表顏慧欣日前辭世，傳出生前遭到長官霸凌，家屬婉拒政院頒贈一等功績獎章，引發舉國關注。行政院長卓榮泰今（31）日表示，已聘請4位外部委員調查，上週五也正式召開視訊會議確定程序，依照規定2個月內完成調查報告。藍委王育敏一度希望請楊珍妮上台備詢，但主持會議的副院長江啟臣表示，今天是總質詢，楊珍妮身分是政務委員，可以提供資料，但不上台備詢。立院院會今日邀請行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並繼續備詢。國民黨立委王育敏關切顏慧欣日前辭世，傳出生前遭到經貿辦總談判代表楊珍妮霸凌一事，希望兼任政務委員的楊珍妮能上台說明，不過卓榮泰表示，總質詢規定是首長備詢，主持會議的立院副院長江啟臣解釋說，今天楊珍妮的身份是政務委員，上次專案報告楊珍妮是總談判代表，她是可以上台，因為今天是總質詢，可以提供資料，但是不能備詢。卓榮泰接著表示，請委員能夠體諒，這件案子社會矚目，政院也非常重視，也委由外娉委員展開職場相關調查，調查期間所有辦公室的人對外任何講話都可能成為調查一部分，所以若能夠謹言慎行，減少引起討論，或許是比較好的方式。王育敏接著問，收到顏慧欣辭職信是否為2月19日？卓榮泰回應說，「不是收到紙本，是收到訊息傳真，不曉得是LINE還是...」，辦公室同仁給他看手機上的資料，他有仔細讀內容，辭職信本身沒有寫日期。人事總處人事長蘇俊榮補充說，「院長辦公室收到是在2月19日，院長有看到資訊，應該是要慰留她，因為她表現非常好，尤其是在台美談判過程中，這是對台灣非常重要的關鍵時刻，院長希望她留下來繼續幫忙，也請她好好照顧身體。」卓榮泰表示，雖然接到辭職信是在過年期間，但還是透過同仁轉達希望她好好養病，希望早日恢復回到工作上面。王育敏追問，顏慧欣信中所指意見未受採納，還接受嚴厲駁斥，是否指的是楊珍妮？卓榮泰回應說，她並沒有寫哪一個人，因爲當時是在年假期間，她身上是不舒服，基於人性沒有在第一時間詢問她內容，只請她好好保重身體，有機會再談，年假之後她持續請假。立委問顏慧欣談到CPTPP消極以對，沒有想到去了解什麼事，或是找楊珍妮問話去核對辭職信內容？卓榮泰說，過年年假未接觸，CPTPP就政府而言，面對外賓、各種國際場合，希望協助台灣加入CPTPP，現在最重要是成員國共識，是我們所欠缺，過去一年雖然很大力量放在對美談判，但還是CPTPP工作還是持續存在。王育敏說當她看到家屬婉拒政院頒贈一等功績獎章，她可以體會，問調查報告何時能完成給家屬交代？卓榮泰表示，上週四已政院聘請4位外部委員調查，上週五開過視訊會議排定後續調查期程、議程、方式、內容已經在展開，按照規定2個月要完成調查報告，必要時可延長調查，但是他希望能儘早完成調查讓家屬了解事實。王育敏希望能在一個月內完成調查，卓榮泰回說，按照規定是2個月內完成調查，立委的表示調查委員都有聽到。