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越南榴槤價格近期大幅下跌，果農直呼壓力山大。隨著泰國榴槤大量進入中國市場，越南果農雖已開啟採收季，卻面臨國內銷售與出口的雙重困境，價格一個月內暴跌約40%。根據《越南快訊》報導，湄公河三角洲的金枕頭（Monthong）榴槤每公斤僅售95,000越南盾（約台幣49元），自二月底以來跌幅達35~40%；Ri6品種則降至每公斤75,000越南盾（約台幣38元），下跌約25%。越南果農過去多將榴槤出口至中國，但如今大量轉向國內市場，迫使部分農民甚至低於市價出售，以免價格進一步下滑。同塔省（Dong Thap）的果農Hoa近期將整個Ri6果園以每公斤55,000越南盾（約台幣28元）出售，較上月下降21%。她原本期望價格回升，但市場供應量激增，加上泰國榴槤提前上市，只好低價出售保住微利。當地貿易商Hoang估計，採收季開啟後過去兩週市場供應量幾乎翻倍甚至三倍，價格因而快速下跌。越南水果與蔬菜協會秘書長阮福成（Dang Phuc Nguyen）指出，泰國榴槤今年產量預計增加16%，達178萬噸，加上出口商提升品質，符合中國日益嚴格的食品安全與可追溯標準，價格自然被壓低。越南榴槤若要在中國市場立足，品質管理將是關鍵。阮福成提醒，自6月1日起中國將進一步收緊進口標準，越南出口商必須加強品質與檢驗，避免產品被退運或拒收，果農與出口商正面臨「高品質才能生存」的新現實。而中國「養套殺」策略行之有年，榴槤市場也應有所應變措施。