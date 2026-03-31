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國民黨台中市長類初選結果出爐，立法院副院長江啟臣擊敗資深藍委楊瓊瓔，確定代表國民黨出戰台中市長。台中市長盧秀燕的嫡系子弟兵、藍委黃健豪表示，江啟臣通過提名，結果符合多數人預判跟期待，但他也示警，台中是國民黨最晚提名的六都地方，提名完成後，要盡快啟動各城市的合縱連橫，也要盡快啟動議員提名。國民黨中央今上午9時30分拆封民調並宣布結果，最終由江啟臣勝選。上午10時，國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨台中市黨部主委蘇柏興和楊瓊瓔一同踏入國民黨媒體中心宣布結果，楊瓊瓔說，這次類初選已經翻頁，台中更好的願景一直都在楊瓊瓔心中，他尊重民意跟結果，願意相信勝者就是提名人，敗者就是助選員，個人事小、台中事大，她會將30年地方能量，化為助選戰力，守護幸福執政的台中。台中立委黃健豪表示，江啟臣通過初選提名，結果符合多數人預判跟期待，通過第一階段，接下來更重要是爭取台中市民支持，面對更大民意檢驗，迎向2026，台中市是國民黨最晚提名的六都地方，提名完成後，跟各城市合縱連橫要盡快啟動，尤其是議員提名跟相關競選活動，市長提名完成後也要盡快啟動議員提名，距離大選剩下個月，議員候選人很緊張，希望盡快啟動相關作業。