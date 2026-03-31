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國民黨台中市長內參民調結果今（31）日揭曉，由立法院副院長江啟臣勝出。對此，民進黨台中市長參選人何欣純回應，會用最踏實、堅定的態度，正面迎戰、全力以赴。江啟臣、藍委楊瓊瓔爭取國民黨提名，參選台中市長，國民黨今公布結果，由江啟臣勝出；楊瓊瓔表示，類初選已經翻頁，她尊重民意與結果，會完全支持江啟臣。對於結果，何欣純表示，她早就做好一對一對戰的準備，對她來講，就是用最踏實、堅定的態度，正面迎戰、全力以赴。何欣純提到，她應該早就做好準備，現在希望與江啟臣來一場對台中這座城市的進步之爭，誰能夠帶給城市進步更多更大？誰能帶給市民更好的生活？這是未來她們兩人就政見、政策，提出牛肉，讓市民做最好的選擇。「我想市民非常有智慧、非常有眼光！」何欣純說，她會做市民的市長，堅定與市民站在一起、堅定跟所有市民朋友，一起打造欣欣向榮的大台中，給市民一個非常有希望的願景。