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▲王文洋（如圖）曾經遇過認親詐騙，一名叫做JOJO林的人抱小孩要來認親，驗過DNA之後證實是詐騙。（圖／翻攝自王文洋官網）

世紀大烏龍！JOJO林抱娃認親 DNA報告狠打臉

愛美人不愛江山！與呂安妮的22年情愛糾葛

身家逾千億的宏仁集團總裁王文洋，除了征戰商場，他感情世界也是台灣民眾關注的焦點。今（31）日有媒體報導他祕戀小54歲的20歲女大生，而且也已經帶回家見過家人。王文洋過去就曾有過和呂安妮的婚外情，還有1998年轟動全台的「JOJO林」抱著嬰兒大鬧王文洋，逼驗DNA的離譜事件。1998年一名自稱「JOJO林」（本名林爰君）的女子，出面爆料自己與王文洋有一段地下情，甚至抱著一名女嬰大動作召開記者會。她在鏡頭前聲淚俱下，指控女嬰就是王文洋的親生骨肉，不僅要求男方負起責任，更藉此勒索超過3千萬元的鉅款。當時這齣戲碼鬧得滿城風雨，占據了各大新聞頭條。為了自證清白，王文洋果斷配合進行 DNA 鑑定。檢驗結果出爐後真相大白，這名女嬰與王文洋根本沒有任何血緣關係。整起事件純屬JOJO林為了貪圖財富、自導自演的敲詐騙局。最後JOJO 林因恐嚇取財、誹謗等罪名被判刑入獄。說到王文洋的情史，絕對繞不開當年徹底改變他人生軌跡的呂安妮事件。1995 年已有家室的王文洋，爆出與台大研究所學生呂安妮的師生戀，這段婚外情踩到了台塑集團創辦人、王文洋老爸王永慶的紅線。面對家族的強烈反對與社會輿論，王文洋愛美人不愛江山，與父親決裂、離開台塑集團的接班大位，自立門戶創辦了宏仁集團。而和呂安妮情牽22年的感情，最終仍在2017年畫下句點。兩人後來甚至一度為了兒子的探視權對簿公堂，令人不勝唏噓。