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寮國國民議會在第10屆立法機構首次會議上，原則批准了首條連接寮國與越南邊境口岸的鐵路項目，採用興建-營運-轉讓（BOT）模式。此舉被視為寮國打破內陸國家限制、提升區域及全球市場連通性的關鍵策略。根據《越南快訊》報導，會議於3月27日落幕，議會同時通過了2026至2030年第10個五年國家社會經濟發展規劃，以及國民議會、政府和主要國家機構的組織架構，顯示國家正積極推動基礎建設與互聯互通。議會還批准了2026至2030年的立法計畫，涵蓋19部新法草案及72部法律修訂案，涉及行政、司法、經濟、文化社會及國防安全等多個領域，凸顯寮國深化制度改革的決心。包括國民議會、最高人民法院、最高人民檢察院、國家監察局及國家審計署在內的主要國家機構，也通過了五年工作計畫，確保各項政策及基建計畫能順利落地。對於這條跨境鐵路而言，它將大幅提升貨運與客運效率，吸引投資、帶動沿線經濟發展，並強化寮國在東南亞區域經濟走廊中的角色。專家指出，隨著鐵路建設推進，寮國未來將更緊密融入東盟及鄰國市場，也為國內物流、旅遊與產業創造新商機，顯示國家正加速走向區域經濟樞紐。