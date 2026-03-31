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中國國務院台辦主任宋濤昨日宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。台中市長盧秀燕今受訪時表示，為了台灣的安全與和平，「我們一定要與鄰國為善」！對於鄭麗文到中國訪問，她不但支持，而且給予高度的祝福。盧秀燕昨天受訪時被問及外界認為她是親美派，與黨中央的親中路線不同，強調「過度的反美或是反中都沒必要」、「我們要與鄰為善」、「個人意見不代表全部，最重要的是立法院與行政院之間要溝通」。但對於她接受《自由時報》專訪，首度對軍購立場表態後，中國馬上邀請鄭麗文出訪的作法避而不談；議會結束後媒體再追問，她也是笑而不答。今（31）日她到議會備詢前受訪，媒體問她如何看待鄭麗文出訪？她終於正面回應，表示這陣子一再強調，為了台灣的安全、為了台灣的和平，我們一定要與人為善。接著再強調一次「與鄰國為善、與鄰為善很重要！很重要！」、「對於鄭麗文主席要到大陸去訪問，我們不但支持，而且給予高度的祝福」。