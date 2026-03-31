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不滿遭康裕成罵沙豬、放假消息 金溥聰提告敗訴確定

遭指與馬英九有特殊性關係提告 金溥聰敗訴又被諷法院認證的男妓

吳子嘉控金溥聰包庇掏空 北院判賠15萬並刊登道歉

金溥聰被控藍白合破局戰犯 怒告蔡正元、陳文茜求償600萬

國安會前秘書長金溥聰近期陷入馬英九基金會人事風波爭議，再度引發外界討論。今（31日）上午金溥聰現身刑事局針對近日的謠言，以及網路上的AI假影片進行提告，要求警方徹查幕後藏鏡人。回顧金溥聰從政多年，曾針對多起爭議訴諸法律，包括康裕成「沙豬案」、馮光遠「特殊性關係案」、吳子嘉「包庇掏空案」及蔡正元「藍白合戰犯案」，儘管歷年判決互有勝負，卻也屢次引發社會議論。2011年馬英九競選連任期間，金溥聰以競選團隊執行長身份訪日後，於記者會稱有日本學者評價「蔡英文可愛不可信，馬英九不可愛但可信」。民進黨前發言人康裕成對此痛批，以「可愛」形容女性是極不恰當的「沙豬式比喻」，並指出蔡英文的信賴度長期高於馬英九；此外，康裕成質疑金溥聰有「放假消息的前科」，舉證2006年馬英九訪日時，金宣稱馬與安倍晉三會晤，事後卻遭日方否認。最高法院審理後認為，關於「沙豬」之言論屬於針對性別平等原則的合理評論，未逾越適當範圍；至於「放假消息」之指控，康裕成已提出相關媒體報導作為查證依據，主觀上有相當理由確信其為真實。法院最終認定相關言論屬可受公評事項，2015年判決金溥聰敗訴定讞。2013年馮光遠在部落格撰文，稱金溥聰與時任總統馬英九有「特殊性關係」，金溥聰質疑這是在影射他與馬之間有同性戀的關係，涉嫌誹謗嫌疑，因此對馮光遠提告，馮光遠獲判無罪後，又在臉書諷刺金溥聰為「法院認證的男妓」，並辱罵「混蛋」、「爛咖」等字眼，金溥聰不甘受辱，依加重誹謗與公然侮辱對馮光遠提起訴訟。刑事部分，台北地院一審判決無罪，但高院撤銷原判，認定不雅用語已構成公然侮辱罪，改判罰金5000元定讞。民事賠償方面，金溥聰請求100萬元賠償及登報道歉，歷經一審判馮須賠15萬元、不須道歉，二審加碼改判50萬元、要在臉書道歉，馮不服上訴三審，最終在2018年遭最高法院以不符法定要件為由駁回，全案定讞。2016年11月，《美麗島電子報》董事長吳子嘉於電視節目指控，前國安會秘書長金溥聰與前總統馬英九，刻意包庇前幸福人壽董事長鄧文聰掏空300多億元。金溥聰認為指控不實，要求吳子嘉限期道歉遭拒後，提告求償100萬元並要求刊登道歉啟事。台北地方法院審理後指出，金溥聰是否包庇鄧文聰屬客觀事實，但吳子嘉未能提出足以採信的證據，顯然未盡查證義務。法官認為吳子嘉具備社會影響力，卻在傳播力強的媒體發表極端負面言論，已嚴重貶損金溥聰名譽。經審酌雙方地位與經濟狀況，判決吳子嘉應賠償15萬元，並須於四大報頭版刊登道歉啟事。2024年總統大選期間，國民黨侯友宜競辦執行長金溥聰，因不滿前立委蔡正元與媒體人陳文茜指控其造假民調並破壞「藍白合」，甚至以「戰犯」、「垃圾」、「怪人」等語辱罵，因而提告求償600萬元並要求刪文，同時也提告陳文茜，要求她就其中300萬元負連帶賠償責任，並下架節目影片。2025年12月19日 台北地方法院判決金溥聰敗訴，理由是藍白合攸關公眾利益且具高度公共、公益性，蔡正元的言論雖具批判性且令當事人不悅，但屬於針對可受公評事項的合理評論。法院指出，金溥聰身為公眾人物，在公共事務討論中應對言論自由有較高程度的退讓，且具備自清能力，故判定蔡正元與陳文茜免賠，全案已上訴，目前由高等法院審理中。