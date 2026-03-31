我是廣告 請繼續往下閱讀

今天白天熱飆36度 傍晚逐漸變天

▲氣象署說明，今天傍晚鋒面接近，北台灣、宜蘭降雨機率逐漸增加。（圖／中央氣象署）

明天全台有雨 清明連假雨勢增大

▲氣象署說明，本周平日和清明連假，有下雨時氣溫會稍微下滑，白天還是要注意30度以上高溫。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員朱美霖表示，台灣未來一周有3波鋒面影響，，周五（4月3日）雨勢趨緩，，周日（4月5日）稍微放晴後，下周一（4月6日）第三波鋒面來襲，清明連假天氣非常不穩定。朱美霖指出，今天白天沒有雲系影響，各地溫暖微熱，北台灣24至28度，中南部31至33度，花東28至30度，南高屏近山區、台東有「焚風」，；傍晚鋒面接近，北台灣、宜蘭降雨機率逐漸增加。朱美霖提及，明天鋒面通過，全台都有降雨機率，，清晨至上午雨勢最明顯；周四東北季風減弱，但水氣依舊偏多，西半部持續有局部短暫陣雨。朱美霖提醒，清明連假天氣變化快，周五白天各地雨勢趨緩，但午後又有鋒面接近，入夜各地降雨機率遞增；，周日鋒面遠離，中部以北、東半部仍有局部短暫陣雨，南部轉為多雲。下周一又有鋒面接近，中部以北是降雨熱區。