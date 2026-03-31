中央氣象署預報員朱美霖表示，台灣未來一周有3波鋒面影響，第一波在今（31）日，傍晚開始天氣轉差，明（1）日全台有雨，周五（4月3日）雨勢趨緩，周六（4月4日）第二波鋒面全台雨勢更大，周日（4月5日）稍微放晴後，下周一（4月6日）第三波鋒面來襲，清明連假天氣非常不穩定。
今天白天熱飆36度 傍晚逐漸變天
朱美霖指出，今天白天沒有雲系影響，各地溫暖微熱，北台灣24至28度，中南部31至33度，花東28至30度，南高屏近山區、台東有「焚風」，恐飆破36度，目前持續發布「高溫資訊」；傍晚鋒面接近，北台灣、宜蘭降雨機率逐漸增加。
明天全台有雨 清明連假雨勢增大
朱美霖提及，明天鋒面通過，全台都有降雨機率，中部以北、東北部全天不定時有「局部短暫陣雨、雷雨」，中南部、花東也偶爾有陣雨，清晨至上午雨勢最明顯；周四東北季風減弱，但水氣依舊偏多，西半部持續有局部短暫陣雨。
朱美霖提醒，清明連假天氣變化快，周五白天各地雨勢趨緩，但午後又有鋒面接近，入夜各地降雨機率遞增；周六鋒面籠罩全台有雨，且中部以北要注意大雨出現，周日鋒面遠離，中部以北、東半部仍有局部短暫陣雨，南部轉為多雲。下周一又有鋒面接近，中部以北是降雨熱區。
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朱美霖指出，今天白天沒有雲系影響，各地溫暖微熱，北台灣24至28度，中南部31至33度，花東28至30度，南高屏近山區、台東有「焚風」，恐飆破36度，目前持續發布「高溫資訊」；傍晚鋒面接近，北台灣、宜蘭降雨機率逐漸增加。
朱美霖提及，明天鋒面通過，全台都有降雨機率，中部以北、東北部全天不定時有「局部短暫陣雨、雷雨」，中南部、花東也偶爾有陣雨，清晨至上午雨勢最明顯；周四東北季風減弱，但水氣依舊偏多，西半部持續有局部短暫陣雨。
朱美霖提醒，清明連假天氣變化快，周五白天各地雨勢趨緩，但午後又有鋒面接近，入夜各地降雨機率遞增；周六鋒面籠罩全台有雨，且中部以北要注意大雨出現，周日鋒面遠離，中部以北、東半部仍有局部短暫陣雨，南部轉為多雲。下周一又有鋒面接近，中部以北是降雨熱區。