我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台中市長「姐弟之爭」落幕，最終由立法院副院長江啟臣在內參全民調中勝出，擊敗資深藍委楊瓊瓔。江啟臣受訪時表示，稍早院會休息5分鐘，已經致電給楊瓊瓔，拜託她接下來競選能全力協助，楊也說為了大台中未來，一定團結努力，他也感謝楊瓊瓔這段時間的付出、大氣。國民黨中央今上午9時30分拆封民調並進行統計作業會議，最終由江啟臣勝選。上午10時，國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨台中市黨部主委蘇柏興和楊瓊瓔一同踏入媒體中心宣布結果。楊瓊瓔說，這次類初選已經翻頁，台中更好的願景一直都在她心中，她尊重民意跟結果，願意相信勝者就是提名人，敗者就是助選員，個人事小、台中事大，她會將30年地方能量，化為助選戰力，守護幸福執政的台中。江啟臣上午11時15分許在立法院議場大門受訪，他說今天上午主持院會，所以沒辦法參加結果公布，也有先跟黨中央請假，畢竟公務優先。對於結果，他說是肯定也代表台中市民的期待，過程中也有競爭，但總有好的結局，他要感謝過程中支持他的市民朋友，給他加油打氣，甚至到台中助講、拜票的夥伴。江啟臣也感謝「瓊瓔姐」這段時間的付出和大氣，稍早院會休息5分鐘，他也致電拜託，接下來競選能夠全力協助，楊也說為了大台中未來，一定團結努力。雖然黨內有競爭，但雙方目標一樣，都是為了大台中更好，延續盧秀燕在台中的執政，讓幸福城市繼續邁向國際旗艦城市，雙方這樣的共同目標，接下來也會是競選當中、或是大台中上很重要的夥伴，黨內競爭已經結束，現在是團結跟另一個階段的開始，未來台中要升級不能等待，此時此刻一起團結啟程。